Отопились своего: пожаров из-за электрообогревателей стало в 4 раза больше

Число пожаров из-за отопительного электрооборудования за год выросло почти в четыре раза, сообщили «Известиям» в МЧС. Загорались не только обогреватели, но и популярные сейчас электрические одеяла. Большинство подобных ЧП случается именно в холодное время года, напомнили в ведомстве. В этом году отопительный сезон еще не завершен, а Москву в ближайшие дни ожидает похолодание, предостерегли метеорологи. Эксперты советуют не использовать изделия, изготовленные кустарным способом, и ни в коем случае не оставлять обогревающие приборы включенными на ночь.

Одеяло заискрило

Неисправное электрическое оборудование для отопления и нарушение правил его эксплуатации в 2023 году привело к более 5,6 тыс. пожаров, сообщили «Известиям» в МЧС. Это в 3,7 раза больше, чем в 2022 году.

— Стоит учитывать, что сведения за 2023 год представлены с учетом четырех новых регионов РФ, — сообщили в ведомстве.

Случаи, когда электроприборы становятся причиной пожара, случаются ежедневно. Так, 5 марта МЧС сообщило о пожаре, возникшем из-за обогревателя.

— Халатность человека и электрообогреватель погубили восемь кошек. В мордовском Саранске хозяин квартиры ушел и оставил прибор в сети. Животные задели его. Обогреватель упал, и начался пожар, — сообщили в ведомстве. Пожарные оперативно ликвидировали огонь, но спасти питомцев не удалось.

В декабре 2023 года в Красноярске продавец отапливал электрообогревателем павильон с фруктами и овощами. От перегрузки сети прибор закоротило. Мужчина выдернул из розетки выключатель, испугавшись большого количества искр, и вызвал сотрудников МЧС. А в начале февраля этого года инфракрасный обогреватель загорелся в жилом доме в деревне Студенец Псковской области. В обоих случаях пострадавших не было.

Однако не во всех случаях обходится без жертв. В 2023 году число погибших при пожарах из-за возгорания отопительных приборов выросло почти вдвое относительно предыдущего, отметили в МЧС, но точное количество погибших не назвали.

Среди прочего зафиксированы случаи возгорания одеял с подогревом. Так, в конце января московская пенсионерка погибла под китайским электроодеялом, после того как в нем произошло короткое замыкание. Всего пять вдохов едкого дыма стали для женщины летальными, пояснили в МЧС.

А в феврале на хуторе Старая Станица в Ростовской области пенсионер оставил электроодеяло включенным и ушел в другую комнату. Это привело к возгоранию, которое мужчина попытался потушить самостоятельно, но отравился дымом и погиб.

Если исключить отопительное оборудование, то нарушение правил эксплуатации электрооборудования стало причиной более чем 55 тыс. пожаров в 2023 году.

— Это почти на 3 тыс. меньше, чем годом ранее. Погибли во время таких пожаров более 1,8 тыс., что на 8% меньше, чем в предыдущем году, — подчеркнули в МЧС.

Традиционно большое число возгораний электроприборов пришлось на новогодние праздники, отметили в МЧС. Источником опасности стали в том числе праздничные гирлянды. Так, в новогоднюю ночь многодетная семья в башкирском селе Ангасяк чуть не лишилась дома из-за желания украсить его разноцветными огоньками. Пожар, возникший из-за неисправности удлинителя, в который была подключена уличная гирлянда, разгорелся на 25 кв. м. Жертв удалось избежать.

Избегать перегрева

Пожары из-за эксплуатации бытовых электроприборов, как правило, возникают именно в холодное время года, напомнили в МЧС. Начало этого года запомнилось аномальными морозами и обильными осадками, которые в отдельных регионах приводили к авариям на объектах ЖКХ, люди оставались без тепла и электричества, отмечал глава МЧС Александр Куренков.

Несмотря на наступившую календарную весну, отопительный сезон еще не завершен. На этой неделе Москву ждет заметное похолодание, температура воздуха может понизиться до –9 °С, рассказал «Известиям» руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Март начинался с температуры воздуха на пять – семь градусов выше нормы, но на этой неделе она постепенно опускается до типичных значений этого периода, а то и ниже.

— Самые холодные дни придутся на среду и четверг, — отметил Александр Шувалов.

Морозы будут преобладать в столице вплоть до пятницы, 8 марта. В ночные часы ожидается –6 … –9 °С, а в дневные –1.. –3 °С.

К пожарам, возникающим из-за неисправных электроприборов или их неправильной эксплуатации, приводит, как правило, человеческий фактор, подчеркнули эксперты.

— Основная причина пожаров — это неисправность электропроводки. Однако дело может быть не только в электроприборах, но и в электрических сетях, которые испытывают чрезмерную нагрузку, и в неправильно выполненном монтаже электрических систем и так далее, — пояснил эксперт Фонда пожарной безопасности Константин Кузнецов.

Нельзя использовать электроприборы с поврежденным кабелем или корпусом, а также применять их не по прямому назначению, напомнил специалист.

Перед использованием электрообогревателя нужно внимательно изучить инструкцию по эксплуатации и не нарушать изложенные в ней требования, напомнили в МЧС.

— Важно помнить, что у каждого прибора есть свой срок эксплуатации, который в среднем составляет около 10 лет. Использование его свыше установленного срока может привести к печальным последствиям, — предостерегли в ведомстве.

Сам обогреватель, электропроводка, розетки, щитки и штепсельных вилок нужно регулярно проверять и вовремя ремонтировать, заменять детали, если они вышли из строя. Кроме того, важно протирать обогреватель от пыли, поскольку она тоже может загореться. Использовать можно только приборы, изготовленные промышленным способом.

— Ни при каких обстоятельствах нельзя использовать поврежденные, самодельные или «кустарные» электрообогреватели, — отметили в МЧС.



Следует избегать перегрузки на электросеть, не включать в нее сразу несколько мощных потребителей энергии. Штекер должен быть плотно вставлен в розетку, а на провода нельзя ставить тяжелые предметы, прятать под ковер, это тоже может привести к перегреву обогревателя. Обогреватели нельзя оставлять включенным на ночь, не допускается использовать их для сушки вещей, предостерегли в МЧС.