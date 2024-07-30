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Эстонский парламент не смог вынести вотум недоверия министру Свету

Парламент Эстонии не поддержал вынесение вотума недоверия министру Свету
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Фото: Global Look Press/IMAGO/Eero VabamÃ¤gi
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Парламент Эстонии не смог вынести вотум недоверия министру инфраструктуры Владимиру Свету из-за сделанных несколько лет назад высказываний о Крыме. О этом 29 июля сообщила газета Postimees.

Уточняется, что в 2018 году Свет заявил, что Крым де-факто принадлежит России.

Вынесение вотума недоверия подержал только 21 депутат. Для его отставки требовался 51 голос. Сам вотум был инициирован группой из 23 оппозиционных депутатов.

Председатель оппозиционной партии «Отечество» Урмас Рейнсалу назвал «немыслимым» тот факт, что в правительстве Эстонии находится человек, который неоднозначно высказался о принадлежности Крыма.

Сам Свет в ответ на это заявил в парламенте, что Крым якобы является частью Украины, и подчеркнул, что будучи заместителем мэра Таллина он способствовал поддержке Киева с первого дня начала спецоперации.

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В феврале президент Польши Анджей Дуда заявил, что Крымский полуостров большую часть времени был в составе России. Он также усомнился в том, что Киев сможет вернуть Крым. Данное заявление вызвало критику в польском руководстве. Позже Дуда отказался от своих слов, объяснив, что эта фраза была сказана им в расслабленной обстановке.

Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с РФ. Киев отказывается признавать итоги голосования и считает Крым своей территорией. Руководство РФ многократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом проголосовали за воссоединение и вопрос о принадлежности полуострова закрыт окончательно.

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