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В минюсте Турции сравнили действия Израиля с преступной организацией

Министр юстиции Турции Тунч: Израиль ведет себя как преступная организация
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Фото: REUTERS/Ohad Zwigenberg
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Израиль ведет себя как преступная организация, совершает геноцид в секторе Газа перед лицом международного сообщества. Об этом во вторник, 30 июля, заявил глава минюста Турции Йылмаз Тунч.

«Израиль ведет себя не как государство, а как преступная организация, не выполняя ни одно из касающихся его решений международных инстанций. Ее главарь [премьер-министр Биньямин Нетаньяху], виновный в совершении геноцида [в Газе], выступает с речью в Конгрессе США, что останется черным пятном в истории. С непозволительным заявлением в адрес нашего президента [Реджепа Тайипа Эрдогана] выступил и министр иностранных дел Израиля [Исраэль Кац]», — сказал он в эфире телеканала NTV.

Как отметил Тунч, вся администрация Нетаньяху является детоубийцами и военными преступниками. Глава минюста добавил, что Турция завершила подготовку обращения в Международный суд Организации Объединенных Наций (ООН) для присоединения к иску Южно-Африканской Республики (ЮАР) против Израиля.

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28 июля Эрдоган заявил, что Турция не одобряет политику Тель-Авива и в крайнем случае может «войти» в Израиль. В ответ глава израильского МИДа Кац высказался, что Эрдоган идет по стопам бывшего лидера Ирака Саддама Хусейна, который был казнен в 2006 году.

Заявление Эрдогана прозвучало на фоне слов официальных лиц Израиля о возможном начале войны с Ливаном. Кац 27 июля заявил, что сейчас страна приближается к полномасштабной войне с шиитским движением «Хезболла» и Ливаном, поскольку обстрел Голанских высот пересекает все красные линии. Также министр нацбезопасности Израиля Итамар Бен-Гвир высказался за наступление на «Хезболлу».

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября 2023 года, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.

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