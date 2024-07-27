В МИД Израиля заявили о близости полномасштабной войны с «Хезболлой» и Ливаном

Израиль приближается к полномасштабной войне с ливанской шиитской организацией «Хезболла» и Ливаном, обстрел Голанских высот пресекает все красные линии. Об этом 27 июля заявил глава МИД еврейского государства Исраэль Кац.

«Мы приближаемся к моменту полномасштабной войны с «Хезболлой» и Ливаном. Мы заплатим цену как на фронте, так и в тылу, но к концу войны Насралла (лидер «Хезболлы» Хасан Насралла. — Ред.) и «Хезболла» будут разгромлены, а Ливан серьезно пострадает», — сказал Кац в эфире 12-канала израильского телевидения. Его слова приводит издание Ynet.

Также Кац сообщил, что поручил МИД подготовиться к всеобъемлющей кампании по всему миру, чтобы добиться легитимности действий в Ливане.

Помимо этого, в канцелярии премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху сообщили, что сразу после того, как его проинформировали о катастрофе, он решил раньше вернуться из Вашингтона в страну.

Ранее в этот день советник премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман заявил о девяти погибших детях в результате обстрела в городе Мадждаль-Шамс на Голанских высотах со стороны Ливана. Также сообщалось, что более 30 человек получили ранения. Советник назвал произошедшее серьезной агрессией и эскалацией и пообещал жесткий ответ Тель-Авива для восстановления безопасности на Северной границе.

При этом, как передает телеканал Al Jadeed, представители шиитского движения отвергли свою причастность к атаке.

24 июля посол Израиля в РФ Симона Гальперин заявила, что ЦАХАЛ готова к военному противостоянию с Ливаном, однако в настоящее время еще имеется шанс для урегулирования ситуации дипломатическим путем, который нужно не упустить. По мнению дипломата, для того, чтобы текущий конфликт не перерос в масштабное военное сопротивление, «Хезболла» должна прекратить обстрелы израильской территории.

При этом, 21 июля, сообщалось о взрывах в ливанском городе Адлун после авиаударов авиации Израиля по складу боеприпасов. Пострадали три человека. Ударам также подверглись соседние города. Кроме того, 14 июля стало известно о выводе из строя при обстрелах ЦАХАЛ тепловой электростанции в ливанском городе Марджъуюн.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября 2023 года, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары.