Министр нацбезопасности Израиля заявил о необходимости войны с «Хезболлой»

Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир убежден, что страна должна перейти в наступление против ливанской группировки «Хезболла», пишет 27 июля Times of Israel.

Такое заявление Бен-Гвир сделал после беседы с духовным лидером друзской общины Муафаком Тарифом после удара «Хезболлы» по поселку Мадждаль-Шамс на Голанах. Он подтвердил свою уверенность в том, что Израиль должен начать военное наступление против террористической группировки, сообщает его канцелярия.

В заявлении сказано, что министр нацбезопасности пообещал выступать от имени друзской общины и сделать так, чтобы их голоса и боль были услышаны «на каждом форуме, который он посещает».

Также в этот день глава евродипломатии Жозеп Боррель потребовал расследовать удар по Голанским высотам. Он призвал все стороны проявлять максимальную сдержанность и избегать дальнейшей эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

27 июля премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ливанское шиитское движение «Хезболла» заплатит высокую цену за удар по друзскому поселку Мадждаль-Шамс на Голанах. Он признался, что «потрясен убийством детей и невинных людей».

Ранее в этот день советник премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман заявил, что поселок Мадждаль-Шамс на Голанских высотах подвергся обстрелу со стороны Ливана. В результате атаки 12 человек погибли, более 30 получили ранения.

Представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари во время брифинга заявил, что уже готовится ответ на произошедшую атаку. По информации израильских военных, удар был нанесен с территории к северу от деревни Шебаа на юге Ливана.

При этом представители шиитской организации отвергли свою причастность к атаке.

Глава МИД Израиля Исраэль Кац заявил, что сейчас страна приближается к полномасштабной войне с «Хезболлой» и Ливаном, поскольку обстрел Голанских высот пересекает все красные линии.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября 2023 года, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.