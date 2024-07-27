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СМИ сообщили о беспокойстве США из-за риска войны Израиля с «Хезболлой»

Axios: США опасаются, что обстрел Голан приведет к войне Израиля с «Хезболлой»
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Фото: REUTERS/Amir Cohen
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Администрация президента США Джо Байдена крайне обеспокоена тем, что ракетный обстрел Голанских высот со стороны Ливана может привести к полномасштабной войне между Израилем и ливанской шиитской организации «Хезболла». Об этом 27 июля сообщило издание Axios со ссылкой на американских чиновников.

«То, что произошло сегодня, может стать спусковым крючком для того, о чем мы беспокоились и чего пытались избежать на протяжении 10 месяцев», — сказал один из них.

Отмечается, что без прекращения огня в секторе Газа обострение противостояния Тель-Авива с ливанской группировкой становится всё более вероятным. Подобное развитие событий усугубит кризис в ближневосточном регионе и еще глубже втянет США в конфликт, считают в Белом доме.

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Ранее в этот день советник премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман сообщил о девяти погибших детях в результате обстрела в городе Мадждаль-Шамс на Голанских высотах со стороны Ливана. Также сообщалось, что более 30 человек получили ранения. Советник назвал произошедшее серьезной агрессией и эскалацией и пообещал жесткий ответ Тель-Авива для восстановления безопасности на северной границе.

При этом представители шиитской организации отвергли свою причастность к атаке.

Глава МИД Израиля Исраэль Кац заявил, что сейчас страна приближается к полномасштабной войне с «Хезболлой» и Ливаном, поскольку обстрел Голанских высот пересекает все красные линии.

До этого, 24 июля, посол Израиля в РФ Симона Гальперин заявила, что ЦАХАЛ готова к военному противостоянию с Ливаном, однако в настоящее время еще имеется шанс для урегулирования ситуации дипломатическим путем, который нужно не упустить. По мнению дипломата, для того, чтобы текущий конфликт не перерос в масштабное военное сопротивление, «Хезболла» должна прекратить обстрелы израильской территории.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября 2023 года, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары.

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