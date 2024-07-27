Заполненный журналистами автобус на ОИ в Париже врезался в столб

Автобус с журналистами, которые работают на Олимпийских играх в Париже, попал в аварию на пути в главный пресс-центр после церемонии открытия соревнований. Об этом 27 июля рассказала пострадавшая в инциденте корреспондент японского издания «Ёмиури симбун» Вакако Юки.

Как передает ТАСС, несколько человек в салоне транспортного средства упали, когда автобус, совершая маневр, боком ударился о столб. При этом он был заполнен полностью, все места были заняты.

Водитель, перевозивший журналистов, испытал шок, когда пассажирам пришлось кричать ему, чтобы он открыл дверь. Представители СМИ не стали ждать следующего автобуса, предпочли пойти пешком до ближайшей станции метро под дождем, сообщила Юки.

Ранее в этот день сообщалось, что шестеро членов сборной Южной Кореи по плаванию решили покинуть Олимпийскую деревню и переехать поближе к олимпийскому бассейну, так как столкнулись с неудобствами организации транспортных перевозок в Париже. Двое пловцов пояснили, что приняли такое решение, когда проехали в автобусе без кондиционера, из-за чего ощутили себя будто в сауне.

В свою очередь итальянский журналист и финансовый аналитик Анджело Джулиано крайне негативно отреагировал на церемонию открытия Олимпиады в Париже, после чего попросил РФ предоставить ему убежище. На своей странице в социальной сети X (бывш. Twitter) он указал, что «не хочет быть частью этого дерьмового шоу».

Церемония открытия летних Олимпийских игр – 2024 прошла в Париже 26 июля. В ходе нее олимпийский флаг повесили на флагшток в перевернутом виде. Кроме того, диктор на параде спортсменов в Париже при прохождении лодки по Сене сборной Южной Кореи заявил, что это КНДР. Кроме того, в ходе церемонии открытия артисты исполнили пародию на Тайную вечерю — последнюю трапезу Иисуса Христа перед распятием. В ней драг-артисты заняли место апостолов, а в качестве Сына Божьего выступал диджей.

Греческий портал pronews.gr назвал пародию крахом цивилизации и христианской культуры в Западной Европе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, заявила, что открытие Олимпиады прошло с масштабным провалом, объединив все нелепости сразу.

Олимпийские игры в Париже продлятся до 11 августа. В соревнованиях примут участие 15 спортсменов из РФ в нейтральном статусе в пяти видах спорта. Игры у паралимпийцев состоятся с 28 августа по 8 сентября.