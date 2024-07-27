Южнокорейские пловцы покинули Олимпийскую деревню из-за проблем с транспортом

Шестеро членов сборной Южной Кореи по плаванию решили покинуть Олимпийскую деревню и переехать поближе к олимпийскому бассейну, так как столкнулись с неудобствами организации транспортных перевозок в Париже. Об этом 27 июля сообщает портал RMC Sport.

Издание указало, что спортсмены решили заселиться в отель в районе Нантер, который находится в пешей доступности от бассейна, где проходят соревнования. Двое пловцов пояснили, что приняли такое решение, когда проехали в автобусе без кондиционера, из-за чего ощутили себя будто в сауне.

«На улице прохладнее, чем в автобусе. Обычно дорога от Олимпийской деревни до бассейна занимает 40–45 минут, но в четверг (25 июля. — Ред.) у нас ушло более полутора часов», — заявил спортсмен.

Кроме того, за день до начала открытия Олимпиады газета The Guardian сообщила, что работники пятизвездочного отеля Hôtel du Collectionneur в Париже, в котором остановилась делегация Международного олимпийского комитета (МОК), устроили забастовку, заявив, что им не повышали заработную плату в течение семи лет.

Церемония открытия летних Олимпийских игр – 2024 прошла в Париже 26 июля. Олимпийский огонь зажгли легкоатлетка Мари-Жозе Перек и дзюдоист Тедди Ринер. После певица Селин Дион выступила перед зрителями с песней Эдит Пиаф «Гимн любви». В ходе церемонии открытия ОИ-2024 олимпийский флаг повесили на флагшток в перевернутом виде. Кроме того, диктор на параде спортсменов в Париже при прохождении лодки по Сене сборной Южной Кореи заявил, что это КНДР.

После, 27 июля, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что церемония открытия Олимпиады во Франции прошла с масштабным провалом, потому что объединила в себе все нелепости сразу. Кроме того, флаг олимпийского движения на шоу «нес всадник Апокалипсиса, раскрывший формат конца света». А апофеозом стало глумление над святым для христиан сюжетом «Тайная вечеря» — последним ужином Христа, апостолов на котором изображали трансвеститы, отметила дипломат.

Олимпийские игры проходят в Париже с 26 июля по 11 августа. В соревнованиях примут участие 15 спортсменов из РФ в нейтральном статусе в пяти видах спорта. Игры у паралимпийцев состоятся с 28 августа по 8 сентября.