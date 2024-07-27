В МОК извинились перед Сеулом за ошибку на церемонии открытия Олимпиады

Международный олимпийский комитет (МОК) в субботу, 27 июля, выразил извинения Южной Корее в связи с тем, что на параде спортсменов в Париже при прохождении лодки по Сене сборную страны объявили как КНДР.

В субтитрах трансляции, показанной на экранах вдоль реки и по телевидению для международных зрителей, название страны указывалось правильно — Республика Корея. Лодка с южнокорейскими атлетами шла 48-й по счету, а с северокорейскими — 153-й. Ошибки при их появлении не было.

«В нашей трансляции произошла ошибка при представлении команды Национального олимпийского комитета (НОК) Республики Корея во время церемонии открытия, мы приносим искренние извинения», — говорится в сообщении МОК, опубликованном в социальной сети X (бывш. Twitter).

Министерство спорта Южной Кореи заявило, что добивается встречи с президентом МОК Томасом Бахом в связи со случившимся. Там уточнили, что попросили МИД страны подать жалобу на официальном уровне Франции и призвать не допустить повторения подобных случаев.

Накануне, 26 июля, в Париже прошла церемония открытия летних Олимпийских игр – 2024. В ходе церемонии открытия ОИ-2024 олимпийский флаг повесили на флагшток в перевернутом виде. Также в ходе церемонии открытия артисты исполнили пародию на Тайную вечерю — последнюю трапезу Иисуса Христа перед распятием. В ходе выступления драг-артисты заняли место апостолов, а в качестве Сына Божьего выступал диджей.

Открытие церемонии вызвало критику на Западе. Так, греческий портал pronews.gr назвал пародию крахом цивилизации и христианской культуры в Западной Европе. Осудил церемонию и епископат Франции, заявив, что шоу содержало сцены насмешек и издевательств над христианством. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, заявила, что открытие Олимпиады прошло с масштабным провалом.

Олимпиада-2024 пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа. В соревнованиях примут участие 15 спортсменов из РФ в нейтральном статусе в пяти видах спорта. Игры у паралимпийцев состоятся с 28 августа по 8 сентября.