Журналист из Италии попросил убежища в РФ после церемонии открытия ОИ

Итальянский журналист и финансовый аналитик Анджело Джулиано крайне негативно отреагировал на церемонию открытия Олимпиады в Париже и попросил РФ предоставить ему убежище. Об этом он написал 27 июля в социальной сети X (бывш. Twitter).

«Я прошу Россию предоставить мне убежище, я не хочу быть частью этого дерьмового шоу», — написал он в соцсети.

При этом он не уточнил, что именно вызвало у него такую реакцию.

Накануне, 26 июля, в Париже прошла церемония открытия летних Олимпийских игр – 2024. В ходе церемонии открытия ОИ-2024 олимпийский флаг повесили на флагшток в перевернутом виде. Кроме того, диктор на параде спортсменов в Париже при прохождении лодки по Сене сборной Южной Кореи заявил, что это КНДР.

Также в ходе церемонии открытия артисты исполнили пародию на Тайную вечерю — последнюю трапезу Иисуса Христа перед распятием. В ходе выступления драг-артисты заняли место апостолов, а в качестве Сына Божьего выступал диджей.

Открытие церемонии вызвало критику на Западе.

Так, греческий портал pronews.gr назвал пародию крахом цивилизации и христианской культуры в Западной Европе. Депутат Европарламента Марион Марешаль Ле Пен, племянница одной из лидеров французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, назвала выступление отчаянной попыткой превознести ценности спорта и красоту Франции посреди грубой пропаганды woke-культуры (культура пробуждения).

Осудил церемонию и епископат Франции, заявив, что шоу содержало сцены насмешек и издевательств над христианством.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, заявила, что открытие Олимпиады прошло с масштабным провалом.

Олимпийские игры в Париже продлятся до 11 августа. В соревнованиях примут участие 15 спортсменов из РФ в нейтральном статусе в пяти видах спорта. Игры у паралимпийцев состоятся с 28 августа по 8 сентября.