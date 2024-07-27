Кеннеди-младший пообещал резерв в 4 млн биткоинов в случае избрания президентом

Американский политик Роберт Кеннеди – младший пообещал, что в случае своей победы на ноябрьских выборах президента США будет добиваться резерва в 4 млн биткоинов (BTC). Об этом сообщило издание Crypto News Flash в пятницу, 26 июля.

«Биткоин — честная валюта... Всё зафиксировано в реестре, всё децентрализовано, и именно это нам нужно сделать с демократией», — заявил политик.

Кеннеди-младший отметил, что покупка биткоинов должна состояться на сумму $615 млрд, что равно золотому резерву страны. Он взял на себя обязательство убедить в необходимости такой меры Федеральную резервную систему США.

Предположительно, такой шаг приведет к значительному росту прибыли инвесторов еще и потому, что политик объявил о намерении отменить налог на прибыль, если капитал находится в биткоинах.

Ранее, 22 июля, финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов отметил, что биткоин позитивно среагировал на политическую информацию из США, где действующий президент Джо Байден отказался продолжать участие в предвыборной кампании. Аналитик уточнил: инвесторы считают, что под руководством Трампа могут пройти благоприятные изменения, в том числе и в вопросе регулирования.

До этого, 15 июля, сообщалось, что криптовалютный рынок отреагировал ростом на новости о покушении на экс-президента США Дональда Трампа. BTC поднялся в цене выше $60 тыс. Антонов отметил, что спрос на риск заметно увеличился, что позитивно сказалось на биржевой конъюнктуре.