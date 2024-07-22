Аналитик отметил влияние выхода Байдена из президентской гонки на биткоин

Биткоин (BTC) позитивно среагировал на политическую информацию из США, где действующий президент Джо Байден отказался продолжать участие в предвыборной кампании, рассказал «Известиям» 22 июля финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

«Он (Байден. — Ред.) предложил кандидатуру вице-президента Камалы Харрис для того, чтобы демократы смогли достойно конкурировать за Белый дом. На таком фоне Дональд Трамп становится основным кандидатом в президенты США в 2024 году. Рынок криптовалют оценивает такие данные как позитив, поскольку Трамп положительно относится к сектору цифровых активов», — отметил эксперт.

Аналитик уточнил: инвесторы считают, что под руководством Трампа могут пройти благоприятные изменения, в том числе и в вопросе регулирования.

«Помимо этого, позитивом стали новости прошлой недели: технический пробой важной отметки $60 700, растущие ожидания по поводу снижения ставки ФРС (Федеральной резервной системы. — Ред) США, а также одобрение SEC (комиссии по ценным бумагам и биржам. — Ред.) новых ETF на ETH. Ближайшая цель по BTC находится на уровне $70 тыс. Вероятность ее достижения достаточно высокая», — добавил Антонов.

По данным Coindesk, биткоин торгуется на уровне $67,3 тыс.

Ранее, 15 июля, сообщалось, что криптовалютный рынок отреагировал ростом на новости о покушении на экс-президента США Дональда Трампа. BTC поднялся в цене выше $60 тыс. Антонов отметил, что спрос на риск заметно увеличился, что позитивно сказалось на биржевой конъюнктуре.