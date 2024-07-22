Реклама
Прямой эфир
Мир
Зеленский сообщил о прибытии ЗРК Patriot на Украину из Германии
Мир
Боррель сообщил об уничтожении 70% энергомощностей на Украине
Мир
Эксперт назвал выход Байдена из президентской гонки давним планом демократов
Общество
В Якутии обнаружены обломки пропавшего вертолета Robinson
Мир
В бундестаге рассказали о критическом отношении к Зеленскому
Мир
Индия эвакуировала 4,5 тыс. студентов из охваченной протестами Бангладеш
Мир
Международный эксперт указал на неспособность Байдена управлять США
Мир
Захарова назвала обеспечение свободы слова пустым звуком для Макрона
Мир
В бундестаге заявили об усталости немцев от конфликта на Украине
Мир
CNN узнал о приведении в повышенную готовность более 500 тыс. военных НАТО
Мир
Республиканцы назвали Камалу Харрис катастрофой для США
Экономика
Экономист указал на провал антироссийских санкций
Мир
Вучич заявил о нежелании Путина усиливать звонками давление на Сербию
Армия
Расчеты РСЗО «Град» уничтожили позиции ВСУ на харьковском направлении
Мир
Медведчук рассказал об охватившем Запад политическом безумии
Общество
В Приморье гендиректора агрохолдинга и экс-главу района обвинили в коррупции
Мир
В Раде спрогнозировали уход Зеленского в случае победы Трампа на выборах США
Армия
Группировка войск «Центр» нанесла удары по сотне позиций артиллерии ВСУ
Сюжет:

Аналитик отметил влияние выхода Байдена из президентской гонки на биткоин

Антонов: BTC позитивно среагировал на сообщение о выходе Байдена из гонки
0
Фото: Global Look Press/Omar Marques
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Биткоин (BTC) позитивно среагировал на политическую информацию из США, где действующий президент Джо Байден отказался продолжать участие в предвыборной кампании, рассказал «Известиям» 22 июля финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

«Он (Байден. — Ред.) предложил кандидатуру вице-президента Камалы Харрис для того, чтобы демократы смогли достойно конкурировать за Белый дом. На таком фоне Дональд Трамп становится основным кандидатом в президенты США в 2024 году. Рынок криптовалют оценивает такие данные как позитив, поскольку Трамп положительно относится к сектору цифровых активов», — отметил эксперт.

Аналитик уточнил: инвесторы считают, что под руководством Трампа могут пройти благоприятные изменения, в том числе и в вопросе регулирования.

«Помимо этого, позитивом стали новости прошлой недели: технический пробой важной отметки $60 700, растущие ожидания по поводу снижения ставки ФРС (Федеральной резервной системы. — Ред) США, а также одобрение SEC (комиссии по ценным бумагам и биржам. — Ред.) новых ETF на ETH. Ближайшая цель по BTC находится на уровне $70 тыс. Вероятность ее достижения достаточно высокая», — добавил Антонов.

По данным Coindesk, биткоин торгуется на уровне $67,3 тыс.

Крипторазвилка: биткоин погнался за новым рекордом
Цифровые валюты могут побить рекорды стоимости, но их долгосрочное будущее по-прежнему под вопросом

Ранее, 15 июля, сообщалось, что криптовалютный рынок отреагировал ростом на новости о покушении на экс-президента США Дональда Трампа. BTC поднялся в цене выше $60 тыс. Антонов отметил, что спрос на риск заметно увеличился, что позитивно сказалось на биржевой конъюнктуре.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024