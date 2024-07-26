При пожаре в доме в Ульяновске погиб ребенок и три человека пострадали
При пожаре в многоквартирном доме в Ульяновске погиб ребенок, пострадали трое взрослых. Об этом в пятницу, 26 июля, сообщил источник «Известий».
По его информации, причиной возгорания стал хлопок неизвестного вещества, но более точная информация появится после того, как огонь будет потушен.
Администрация Ульяновской области рассказала в своем Telegram-канале, что губернатор Алексей Русских поручил руководству областных минздрава и минсоцразвития немедленно направиться на место инцидента, чтобы координировать медицинскую помощь и материальную поддержку жильцам квартир, которые сгорели при этом пожаре.
Там добавили, что масштаб происшествия и количество пострадавших уточняются.
Пожар в доме на улице Корунковой в Ульяновске произошел ранее в этот день. В региональном МЧС сообщили, что загорелись три квартиры на третьем этаже, а подъезд сильно задымлен. Спасатели провели эвакуацию жильцов дома.