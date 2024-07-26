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При пожаре в доме в Ульяновске погиб ребенок и три человека пострадали

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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При пожаре в многоквартирном доме в Ульяновске погиб ребенок, пострадали трое взрослых. Об этом в пятницу, 26 июля, сообщил источник «Известий».

По его информации, причиной возгорания стал хлопок неизвестного вещества, но более точная информация появится после того, как огонь будет потушен.

Администрация Ульяновской области рассказала в своем Telegram-канале, что губернатор Алексей Русских поручил руководству областных минздрава и минсоцразвития немедленно направиться на место инцидента, чтобы координировать медицинскую помощь и материальную поддержку жильцам квартир, которые сгорели при этом пожаре.

Там добавили, что масштаб происшествия и количество пострадавших уточняются.

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Пожар в доме на улице Корунковой в Ульяновске произошел ранее в этот день. В региональном МЧС сообщили, что загорелись три квартиры на третьем этаже, а подъезд сильно задымлен. Спасатели провели эвакуацию жильцов дома.

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