Небензя назвал причиной сложностей с прекращением огня в Газе «план Байдена»

Проект соглашения по мирному урегулированию палестино-израильского конфликта, предложенный президентом США Джо Байденом, не исполняется на практике и мешает попыткам подготовить новые резолюции, которые требовали бы немедленно прекратить огонь в секторе Газа. Об этом в пятницу, 26 июля, заявил постоянный представитель России при Организация Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя.

«На бумаге остается пресловутый «план Байдена», который, как мы и предупреждали в ходе голосования по резолюции 2735, стал своего рода спойлером и позволяет Израилю и США сдерживать любые попытки членов СБ поставить вопрос о новых продуктах Совета Безопасности с требованием немедленного и безусловного прекращения огня», — сказал Небензя в ходе заседания Совета Безопасности (СБ) ООН по Ближнему Востоку, на котором рассматривался палестинский вопрос.

Постпред РФ указал, что все попытки добиться урегулирования пробуксовывают из-за недостаточного внимания к интересам какой-либо из сторон конфликта в секторе Газа.

Небензя отметил также, что его тревожит уровень гуманитарного реагирования в анклаве, который остается низким из-за продолжения боевых действий. Кроме того, гуманитарные резолюции СБ ООН остаются на бумаге. Например, специальный механизм ООН по доставке помощи не принес результатов, контрольно-пропускной пункт (КПП) «Рафах», через который доставляли помощь, сейчас закрыт, а дороги в Газе, которые использовались для ее подвоза, разрушены.

Кроме того, российский постпред обратил внимание, что израильские власти продолжают препятствовать направлению гуманитарной помощи. При этом жители Газы зависят от доставки продуктов и необходимых вещей извне, потому что производство и сельское хозяйство в анклаве больше не действуют.

Небензя добавил, что парламент еврейского государства подготовил резолюцию, которая запретит в Израиле работу Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). В рамках этого документа БАПОР к тому же признают террористической организацией. Российский постпред подчеркнул, что эта резолюция — «пощечина» ООН.

Ранее, 23 июля, Небензя на заседании СБ ООН заявил, что Израиль продолжает игнорировать все предложения по мирному урегулированию в Газе, в том числе и план Байдена. Отказываясь установить режим прекращения огня, еврейское государство потакает США. Постпред РФ при ООН напомнил, что при боевых действиях в анклаве погибло уже 39 тыс. человек.

В тот де день газета The Guardian сообщила, что семь крупнейших профсоюзов США направили Байдену письмо с призывом прекратить военную помощь Израилю, потому что тот использует американские вооружения для ударов по мирному населению Газы. Авторы послания также выразили обеспокоенность тем, что трехэтапный план США по прекращению огня, представленный в мае 2024 года, не действует.

До этого во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) неоднократно заявляли о сложной гуманитарной обстановке в Газе. Так, 21 мая, гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что население сектора Газа голодает, Израилю стоит снять блокаду и разрешить поставлять гуманитарную помощь. Премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху назвал слова главы ВОЗ о провоцировании голода абсурдными, ответив, что от недоедания в палестинском анклаве умерло почти в тысячу раз меньше человек, чем в среднем за год в США.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.