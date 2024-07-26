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Политолог указал на закономерность размещения вооружения США на территории ФРГ

Политолог Соколов: ФРГ многие годы целенаправленно шла на сближение с США
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Фото: Global Look Press/Armin Weigel
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На фоне исторических и политических событий ФРГ многие годы целенаправленно шла на сближение с США, и нахождение американской военной инфраструктуры на территории Германии закономерно. Об этом 26 июля заявил в беседе с «Известиями» научный сотрудник Центра европейских исследований Института международных исследований МГИМО Артем Соколов.

Ранее в этот день депутат бундестага от партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» Севим Дагделен заявила, что США хранят на складе в Германии запрещенные на международном уровне кассетные боеприпасы и оттуда поставляют их на Украину. Таким образом, подчеркнула политик, правящая коалиция («Светофор») не выполняет обязательства в рамках Конвенции по кассетным боеприпасам, передает Tagesschau.

«ФРГ на протяжении длительного времени делала ставку на полный союз с США, который предполагал широкое использование военной компоненты. И теперь то, что на территории Германии расположена обширная американская военная инфраструктура, к которой сами немецкие власти имеют ограниченный контроль, — это логичное следствие тех процессов, которые продолжались с 50-х годов», — сообщил Соколов.

При этом он добавил, что даже раскрытие слежки за США при президентстве Барака Обамы критически не повлияло на взаимоотношения двух государств. Граждане Германии и некоторые политики если и настроены негативно к таким взаимоотношениям с Вашингтоном, то для властей государства большего значения это не имеет, считает эксперт.

«Реального ресурса — морального, политического, экономического — для того, чтобы вести равноправный диалог с США, у Берлина нет. <...> Для немецкого руководства с точки зрения целеполагания во внешней политике приоритетными являются отношения с США, а отношение к своим гражданам идет на втором месте», — подчеркнул собеседник издания.

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Кроме того, 10 июля Пентагон сообщил, что Вашингтон приступит к размещению дальнобойного оружия на территории Германии в 2026 году. Речь идет о зенитных системах SM-6, крылатых ракетах Tomahawk и гиперзвуковом оружии. Как заверил Шольц, размещение американского оружия на территории Германии не приведет к эскалации с Россией. Затем канцлер сообщил, что условием отказа от американских ракет является прекращение спецоперации на Украине.

Спикер правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт позднее, 15 июля, объяснил решение о размещении дальнобойных систем США в Германии необходимостью устрашения третьих сторон. Хебештрайт также призвал к диалогу с Россией по теме разоружения.

Военный эксперт, политолог Вадим Мингалев заявил «Известиям», что таким образом немецкие власти предают интересы своего народа в пользу Вашингтона. По его мнению, США таким образом хотят отвести от себя возможный ответный удар и подставляют Европу.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что Россия располагает достаточным потенциалом для сдерживания американских дальнобойных ракет в случае их размещения в Европе. По его словам, пострадают от этого только европейские столицы.

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