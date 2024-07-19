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Военный эксперт указал на наплевательское отношение Шольца к своему народу

Эксперт Мингалев: власти Германии предают интересы своего народа в пользу США
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Фото: REUTERS/Liesa Johannssen
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Немецкие власти предают интересы своего народа в пользу США. Об этом 19 июля «Известиям» заявил военный эксперт, политолог Вадим Мингалев, комментируя планы Вашингтона разместить на территории Германии ракетные комплексы.

«Решение о размещении американских ракет на территории Германии, которые могут достигать территории Российской Федерации, — это, естественно, предательство властей ФРГ собственного народа. Это ставит под угрозу всё германское государство. В первую очередь, под угрозу ставятся люди — главная ценность любого государства, а также все промышленные, сельскохозяйственны объекты, морские порты, энергетика, связь», — сказал эксперт.

По мнению собеседника издания, США таким образом хотят отвести от себя возможный ответный удар и подставляют Европу.

«Правительство [канцлера ФРГ Олафа] Шольца абсолютно марионеточное. Практически вся Европа — это вассалы США, которым абсолютно наплевать на свой народ. <…> Верхушка покупается, готовится в американских университетах, институтах. Лозунг англосаксов довольно прост, что не надо покупать всю страну и весь народ, достаточно взять под себя всю верхушку. Поэтому Европа никогда самостоятельным игроком не будет. На сегодняшний день мы точно можем сказать, что нынешнее правительство Германии — абсолютно бессильные люди, которым наплевать на собственное население», — заключил Мингалев.

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Накануне руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов сказал в беседе с «Известиями», что США превращают Евросоюз в буферную зону.

О том, что Соединенные Штаты приступят к размещению дальнобойного оружия на территории Германии в 2026 году, Пентагон сообщил 10 июля. Речь идет о зенитных системах SM-6, крылатых ракетах Tomahawk и гиперзвуковом оружии.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал это хорошим решением, так как Россия «невероятно вооружилась», что может угрожать Европе. Также он заявил, что размещение американских ракет не приведет к эскалации с Москвой, а будет сдерживающим фактором. Спикер немецкого правительства Штеффен Хебештрайт объяснил решение о размещении дальнобойных систем необходимостью устрашения третьих сторон, «чтобы другие не подумали, что могут напасть на Германию».

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что Россия не исключает развертывания ракет, в том числе с ядерным вооружением, в ответ на размещение США дальнобойных ракет в Германии.

19 июля стало известно, что фракция «Альтернатива для Германии» (АдГ) планирует инициировать внеочередную сессию, чтобы обсудить заявленные США планы разместить на территории Германии ракетные комплексы.

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