Военный эксперт указал на попытки США превратить Евросоюз в буферную зону

США превращают Евросоюз (ЕС) в буферную зону. Таким мнением 18 июля с «Известиями» поделился руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.

Ранее в этот день Урсула фон дер Ляйен, претендующая на второй срок на посту главы Еврокомиссии, в своей политической программе пообещала сделать ЕС оборонным союзом. Как было указано в документе, при этом страны — участницы объединения сохранят ответственность за свои войска касаемо вопросов оборонных доктрин и дислокации.

«ЕС, к сожалению для жителей Европы, добровольно перешел в неофициальный статус оккупированной территории американской армии. Дело в том, что на территории ЕС сейчас находятся 80 тыс. американских военнослужащих, десятки военных баз США. В пяти государствах ЕС размещены авиационные бомбы с тактическими ядерными боеприпасами — это Италия, Голландия, Бельгия, Турция, Германия. В Германии более 30 тыс. американских военнослужащих находятся на ротационной основе. Сейчас американские подразделения перебрасываются на территорию Восточной Европы, прежде всего в Румынию, в Польшу. Они постоянно находятся на непрекращающихся маневрах на территории Прибалтийских государств», — сказал Михайлов.

Эксперт отметил, что ему сложно говорить «о какой-то оборонной субъектности Евросоюза», потому что США превращают ЕС в буферную зону.

«Причем эта буферная зона многослойная. Первый слой — это те, кого совсем не жалко Вашингтону, Лондону, Брюсселю, это как раз жители Украины, Прибалтики и Молдавии. Это жители постсоветских республик, им уготована судьба полигона. Если Украина — это прямой военный полигон для нападения на Россию, то Прибалтийские республики — это полигон для испытания новой техники НАТО. Там постоянно проходят как сухопутные, так и воздушные учения. И, естественно, военно-морские учения — в Балтике», — сказал он.

Второй слой буферной зоны — это государства Варшавского договора, указал собеседник издания.

«То есть бывший советский лагерь — это Румыния, это Польша и так далее. Это такая вторая буферная зона, которая защищает, по их мнению, носителей вот этого самого североатлантизма, то есть ключевых держав Европы, США, Канаду, которые в 1949 году организовали Североатлантический альянс. Вот такое как бы им прикрытие. Так что Европа для них — это буферная зона против России, ее они всегда использовали именно так, просто сейчас это стало абсолютно открытым, еще более циничным, учитывая, как они поступили с Украиной», — заключил Михайлов.

Авиация НАТО в июне отработала в балтийском регионе не только оборону, но и наступательные действия с дозаправкой истребителей в воздухе. Бывший командующий 4-й армией ВВС и ПВО Герой России Валерий Горбенко заявил «Известиям», что во время проведения маневров авиации Североатлантического альянса прорабатывались элементы, необходимые для того, чтобы заблокировать калининградский эксклав. Он выразил убеждение в том, что учения НАТО направлены против РФ.

15 июля в Ереване начались совместные учения Вооруженных сил (ВС) США и Армении, которые называются Eagle Partner 2024.

Ранее, 10 июля, сообщалось, что Соединенные Штаты приступят к размещению дальнобойного оружия на территории Германии в 2026 году. Речь идет о зенитных системах SM-6, крылатых ракетах Tomahawk и гиперзвуковом оружии.