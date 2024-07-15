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В Ереване начались совместные армяно-американские учения Eagle Partner 2024

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Фото: REUTERS/Armenian Defence Ministry
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В Ереване начались совместные учения Вооруженных сил (ВС) США и Армении, которые называются Eagle Partner 2024. Об этом в понедельник, 15 июля, сообщили в пресс-службе армянского министерства обороны.

«Я высоко ценю это сотрудничество, которое направлено на повышение уровня оперативной совместимости между подразделениями, участвующими в международных миротворческих миссиях», — приводит ведомство слова министра обороны Армении Сурена Папикяна, которые он произнес на церемонии открытия.

Кроме того, глава министерства выразил благодарность командованию армии Соединенных Штатов, нацгвардии штата Канзас, с которой Армения заключила договор о партнерстве, представителям посольства и другим ведомствам.

«Я высоко ценю это сотрудничество, которое направлено на повышение уровня взаимодействия между подразделениями, участвующими в международных миссиях в рамках миротворческих операций», — подытожил он.

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Ереван и Вашингтон в последнее время усиливают контакты. 6 июля сообщалось, что Армения и США проведут совместные военные учения с 15 по 24 июля.

Ранее, 11 июня, Армения и США подписали соглашение об усилении сотрудничества в сфере безопасности. Стороны выразили приверженность укреплению сотрудничества по всем направлениям и повышению его статуса до уровня стратегического партнерства.

4 июля премьер-министр Армении Никол Пашинян, говоря об отношениях с Вашингтоном, отмечал, что страна готова повысить уровень отношений с США до стратегического партнерства. Он выразил уверенность, что продолжающееся и укрепляющееся партнерство двух государств в это критическое время будет способствовать построению мирного и процветающего будущего стран.

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