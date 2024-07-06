Армения и США проведут совместные военные учения с 15 по 24 июля

Совместные армяно-американские военные учения Eagle Partner 2024 пройдут с 15 по 24 июля. Об этом 6 июля сообщило минобороны Армении.

В мероприятии примут участие военные миротворческой бригады армянских вооруженных сил, сухопутных войск США в Европе и Африке, Национальной гвардии Канзаса.

«Учения предполагают операции по стабилизации отношений между конфликтующими сторонами при выполнении миротворческих задач», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

В оборонном ведомстве Армении назвали целью учений повышение уровня слаживания подразделений, участвующих в международных миротворческих миссиях в рамках миротворческих операций, обмен передовым опытом в области управления и тактической коммуникации.

Ереван и Вашингтон в последнее время усиливают контакты. 11 июня Армения и США в заявлении отмечали, что Соединенные Штаты продолжат поддерживать реформы в оборонном секторе и правоохранительной системе страны. Стороны выразили приверженность укреплению сотрудничества по всем направлениям и повышению его статуса до уровня стратегического партнерства.

4 июля премьер-министр страны Никол Пашинян, говоря об отношениях с Вашингтоном, отмечал, что страна готова повысить уровень отношений с США до стратегического партнерства. Он выразил уверенность, что продолжающееся и укрепляющееся партнерство двух государств в это критическое время будет способствовать построению мирного и процветающего будущего стран.