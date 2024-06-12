США и Армения продлят соглашение о развитии сотрудничества в сфере безопасности

Армения и США подписали соглашение об усилении сотрудничества в сфере безопасности. Об этом во вторник, 11 июня, говорится в итоговом совместном заявлении после стратегического диалога двух стран.

«США продолжат поддерживать реформы в оборонном секторе и правоохранительной системе Армении, в том числе предоставляя консультации и путем внедрения программ военного образования и партнерства с Национальной гвардией Канзаса», — говорится в заявлении.

Делегации отметили важную веху сотрудничества, достигнутую в ходе совместных учений Eagle Partner 2023. Представители министерства обороны Республики Армения и минобороны США высоко оценили начало первых ежегодных штабных переговоров между Европейским командованием США и Генштабом США.

Вооруженные силы Армении в мае 2024 года начали официальные двусторонние американо-армянские консультации по обороне для упорядочения планирования целей оборонного сотрудничества.

Американская сторона оценила вклад Армении в глобальные миротворческие операции и выразила надежду на дальнейшее сотрудничество в сфере миротворчества и развития правоохранительных органов. США и Армения выразили приверженность укреплению сотрудничества по всем направлениям и повышению его статуса до уровня стратегического партнерства.

Ранее 7 июня эксперты заявили о намерении Армении заменить российские базы американскими. Доказательством тому стало то, что еще в 2021 году Вашингтон выделил $45 млн на строительство и развитие военной инфраструктуры в Армении и Грузии. В документах Пентагона эти траты проходят как «для поддержки оборонной деятельности Соединенных Штатов».

31 мая глава Минобороны РФ Андрей Белоусов заявил, что деструктивная деятельность США и их союзников оказывает негативное влияние на обстановку в регионах Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Он указал на то, что Армении и Азербайджану для урегулирования противоречий бесцеремонно навязываются посреднические услуги и предлагается подписать мирный договор на западных площадках и под диктовку.

В апреле глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила на пресс-конференции по итогам трехсторонней встречи Евросоюза, США и Армении в Брюсселе, что ЕС выделит Армении гранты на €270 млн в течение четырех лет.

В МИД РФ назвали саммит попыткой Запада втянуть Южный Кавказ в геополитическое противостояние. Официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова тогда же указала на то, что Запад отводит Армении лишь роль инструмента для «разжигания пожара» на Кавказе.