ЕС намерен выделить Армении за четыре года грантов на €270 млн

Евросоюз намерен выделить Армении €270 млн в грантах в течение четырех ближайших лет. Об этом 5 апреля заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции по итогам трехсторонней встречи ЕС, США и Армении в Брюсселе.

«В ближайшие четыре года мы предоставим €270 млн в виде грантов. <…> Мы будем поддерживать Армению, чтобы она стала более устойчивой. Мы будем поддерживать малый бизнес, малый и средний бизнес, помогать им развиваться, выходить на новые рынки», — приводит ее слова армянское агентство News.am.

По ее словам, ЕС будет инвестировать в первую очередь в инфраструктурные проекты. В частности, в проект черноморского электрического кабеля, а также в производство возобновляемой энергии, добавила она.

Ранее в этот день глава делегации ЕС в Армении посол Василис Марагос заявил, что Евросоюз намерен поддержать республику в вопросе нелетального оружия. Речь идет о необходимой Армении поддержке, которая укрепит ее потенциал.

До этого, 31 марта, глава армянского МИДа Арарат Мирзоян заявил, что США и Европа сейчас являются основными партнерами для Армении. Также он отметил, что сейчас страна действительно собирается развивать партнерство с США и рядом европейских стран.

При этом посол РФ в Армении Сергей Копыркин выразил мнение, что США рассматривают сотрудничество с республикой как возможность нанести ущерб отношениям Еревана и Москвы. Дипломат подчеркнул, что данная ситуация опасна и может пагубно повлиять на российско-армянские отношения.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также заявила 28 марта, что Запад превращает Армению в инструмент реализации собственных планов и это вызывает беспокойство