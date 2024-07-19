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В бундестаге могут обсудить размещение американских ракет в Германии

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Фото: Global Look Press/Kay Nietfeld
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Фракция «Альтернатива для Германии» (АдГ) планирует инициировать внеочередную сессию, чтобы обсудить заявленные США планы разместить на территории Германии ракетные комплексы, заявил «Известиям» депутат немецкого парламента Евгений Шмидт.

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«Фракция АдГ обсуждает возможность собрать внеочередную сессию, на которой будет обсуждаться, в частности, тема размещения американских ракет на территории Германии. Однако решение еще не принято: все в отпусках», — сказал Шмидт.

Такая сессия может состояться уже в конце августа, добавил он. При этом депутат подчеркивает, что дебаты по этому вопросу предстоят осенью.

«Поскольку размещение предполагается в 2026 году, время у нас есть», — заключил он.

Ранее Белый дом сообщил о планах развернуть ракетные комплексы в Германии. В Берлине заявляют, что данный шаг — ответная мера на размещение Россией комплексов «Искандер» в Калининградской области. Сами комплексы Москва размещает в российском регионе с 2018 года.

18 июля замглавы МИД РФ Сергей Рябков не исключил, что в ответ Москва может развернуть аналогичные комплексы в ядерном исполнении.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Ракетное предложение: чем Россия ответит на американское оружие в Германии

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