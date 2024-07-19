В бундестаге могут обсудить размещение американских ракет в Германии
Фракция «Альтернатива для Германии» (АдГ) планирует инициировать внеочередную сессию, чтобы обсудить заявленные США планы разместить на территории Германии ракетные комплексы, заявил «Известиям» депутат немецкого парламента Евгений Шмидт.
«Фракция АдГ обсуждает возможность собрать внеочередную сессию, на которой будет обсуждаться, в частности, тема размещения американских ракет на территории Германии. Однако решение еще не принято: все в отпусках», — сказал Шмидт.
Такая сессия может состояться уже в конце августа, добавил он. При этом депутат подчеркивает, что дебаты по этому вопросу предстоят осенью.
«Поскольку размещение предполагается в 2026 году, время у нас есть», — заключил он.
Ранее Белый дом сообщил о планах развернуть ракетные комплексы в Германии. В Берлине заявляют, что данный шаг — ответная мера на размещение Россией комплексов «Искандер» в Калининградской области. Сами комплексы Москва размещает в российском регионе с 2018 года.
18 июля замглавы МИД РФ Сергей Рябков не исключил, что в ответ Москва может развернуть аналогичные комплексы в ядерном исполнении.
Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:
Ракетное предложение: чем Россия ответит на американское оружие в Германии