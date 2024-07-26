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Предприниматели осуждены за хищение почти 500 млн рублей у Минобороны

Суд приговорил предпринимателей за хищение почти 500 млн рублей у Минобороны
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Фото: t.me/moscowcourts
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В Москве суд приговорил троих предпринимателей за хищение почти полумиллиарда рублей у Минобороны России. Об этом 26 июля сообщила пресс-служба судов столицы в своем Telegram-канале.

Хамовнический суд Москвы приговорил фигурантов на сроки от 6,5 до 7,5 года колонии. Они признаны в хищении около 488 млн рублей при реконструкции полигонов Минобороны России в Казахстане.

Все фигуранты признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в крупном размере»).

Суд приговорил Андрея Чеснокова к 7,5 года колонии общего режима, Вадим Лесных приговорен к 7 годам и 4 месяцам колонии, Василию Титову назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет.

Как отмечает «Газета.Ru», уголовное дело было возбуждено в 2019 году. По версии следствия, ООО «Градстройпроект» заключило с ФГУП «Главное военно-строительное управление №13» контракты на реконструкцию военных полигонов Теректа и Тургай в Казахстане.

Из бюджета было выделено около 760 млн рублей, из них 488 млн сообщники похитили и вывели через подставные фирмы.

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В середине июня Мещанский районный суд Москвы приговорил к девяти годам колонии общего режима бывшего гендиректора АО «Оборонэнергосбыт» Олега Сундукова по делу о мошенничестве и растрате 80 млн рублей. Вместе с ним по делу проходили бывший технический директор компании Юрий Ющак и гендиректор ООО «Энергодата» Вадим Матвеев.

В 2015 году руководство «Оборонэнергосбыта» и «Энергодата» заключило три контракта на создание автоматизированных систем данных. Сумма контрактов составила 80 млн рублей, но следователи сочли, что она была в несколько раз завышена, а создание самой системы было нецелесообразным.

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