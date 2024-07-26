Во Франции эвакуировали Евроаэропорт в день начала Олимпиады

Во Франции аэропорт Базель – Мюлуз – Фрайбург, известный как Евроаэропорт и расположенный недалеко от границы со Швейцарией, эвакуировали. Об этом в пятницу, 26 июля, сообщили на сайте воздушной гавани.

Терминал пришлось эвакуировать по соображениям безопасности. Позже в пресс-службе рассказали, что аэропорт вновь открыт, рейсы возобновляются.

«Пассажирам предлагается связаться со своей авиакомпанией для получения информации о своем рейсе», — говорится в публикации.

Ранее в этот день стало известно, что сеть французских железных дорог подверглась диверсиям. Сбои затронули 800 тыс. пассажиров, увеличено время в пути на поездах Eurostar из Лондона в Париж, добавляет BFM TV.

Летние Олимпийские игры 2024 года проходят в Париже с 26 июля по 11 августа.

До этого, 20 июля, лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что после введения в Париже пропускного режима в преддверии открытия Олимпийских игр город стал похож на тюремный лагерь. По его словам, говорившие с ним полицейские признали абсурдность многократных проверок граждан.