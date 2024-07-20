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Французский политик сравнил Париж с тюрьмой из-за ограничений перед Олимпиадой

Лидер партии «Патриоты»: Париж схож с тюрьмой из-за ограничений перед Олимпиадой
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Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach
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После введения пропускного режима в преддверии открытия Олимпийских игр в Париже город стал похож на тюремный лагерь. Такое мнение 20 июля выразил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо на своей странице в соцсети X (бывш. Twitter).

Газета Le Monde 18 июля сообщила, что власти Парижа ввели 18–26 июля, до церемонии открытия Игр, так называемый «периметр безопасности». Он выражается в пропускном режиме в виде QR-кодов. Кроме того, люди, которые живут или работают внутри «периметра», должны иметь при себе еще один специальный пропуск. То же самое касается желающих посетить эту часть города.

«Поездив вчера по Парижу (заведомо отказываясь от малейшего пропуска!), я увидел, что столица превратилась в лагерь для военнопленных! Для всего остального мира этот неслыханно. Полицейские, с которыми я разговаривал, рассказали мне, что осознают безумную абсурдность того, что им приходится делать (тратить время на сканирование людей, возвращающихся домой)», — написал Филиппо.

Политик отметил, что закон об Олимпиаде-2024 в Париже, где описана эта система безопасности, был принят в 2023 году сторонниками президента Франции Эммануэля Макрона, которые, по словам лидера партии «Патриоты», должны чувствовать только позор. Филиппо призвал парижан бойкотировать QR-коды.

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Ранее в это день председатель комитета по спорту Госдумы РФ Дмитрий Свищев заявил, что руководство Франции не справляется с подготовкой к Олимпийским играм в Париже. Например, соревнования планировали проводить под знаком экологии, но для этого не почистили Сену и ничего не сделали с критическим уровнем загрязнения воздуха.

Газета The Mirror 18 июля сообщила со ссылкой на Союз артистов-исполнителей Франции (SFA), что церемония открытия Олимпиады находится на грани срыва из-за забастовки артистов. В SFA ее объяснили неравенством в обращении, отсутствием диалога при подготовке к выступлению и недовольством условиями труда.

Мэр Парижа Анн Идальго за день до этого вместе с вместе с главой оргкомитета Олимпийских игр Тони Эстанге искупалась в Сене, чтобы убедить общественность, что вода там чистая. Министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера совершила такой заплыв 13 июля. Еще 4 апреля искупаться в реке пообещал Макрон.

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

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