Депутат Госдумы указал на неготовность Франции к проведению Олимпиады

Руководство Франции не справляется с подготовкой к проведению Олимпийских игр в Париже. Таким мнением 20 июля поделился председатель комитета по спорту Госдумы РФ Дмитрий Свищев.

Организаторы Олимпиады пообещали проводить Игры в этом году под знаком экологии, однако для этого ничего не сделано, обратил внимание он.

«Обещали почистить реку Сену — не почистили, и загрязнение воздуха находится на критическом уровне», — отметил депутат в беседе с «РИА Новости».

Кроме того, он указал на большое количество внутренних проблем во Франции, включая забастовки. Власти не справляются, но при этом еще и проводят Олимпийские игры, сказал Свищев.

Ранее, 18 июля, газета The Mirror со ссылкой на Союз артистов-исполнителей Франции (SFA) писала, что церемония открытия Олимпиады оказалась на грани срыва из-за забастовки артистов. В SFA выразили недовольство условиями труда, неравенством в обращении и отсутствием социального диалога во время подготовки к мероприятию.

За день до этого мэр Парижа Анн Идальго на личном примере решила продемонстрировать, что вода в Сене чиста и пригодна к проведению соревнований по плаванию, и вместе с главой оргкомитета Олимпийских игр Тони Эстанге искупалась в реке. 13 июля заплыв по Сене совершила и министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера. Президент страны Эммануэль Макрон тоже пообещал искупаться в парижской реке.

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.