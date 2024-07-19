Открытие Олимпиады в Париже оказалось на грани срыва из-за забастовки артистов

Церемония открытия Олимпийских игр – 2024 в Париже оказалась на грани срыва из-за забастовки артистов. Об этом 18 июля сообщила газета The Mirror со ссылкой на Союз артистов-исполнителей Франции (SFA).

«В данный момент идут генеральные репетиции церемоний, и мы с сожалением сообщаем о подаче уведомления о забастовке для шоу 26 июля 2024 года, а также для следующих репетиций церемоний открытия Паралимпийских игр», — говорится в заявлении.

Церемония открытия Олимпиады должна состояться 26 июля, Паралимпиады — 28 августа. Предполагалось участие 3 тыс. артистов и 400 танцоров. В SFA выразили недовольство условиями труда, неравенством в обращении и отсутствием социального диалога во время подготовки к мероприятию, уточнила «Газета.Ru».

Игры пройдут с 26 июля по 11 августа. Соревнования у паралимпийцев состоятся с 28 августа по 8 сентября.

В мае в Париже железнодорожники устроили протест против проведения Олимпиады, требуя выплат повышенных премий и финансовых компенсаций от руководства на время соревнований. Возглавили массовую забастовку работники Национальной компании железных дорог (SNCF) по призыву профсоюза Sud-Rail. Они назвали финансовые предложения SNCF совершенно неприличными.