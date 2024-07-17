Неспортивный принцип: кто из звезд нашего спорта не выступит в Париже

В списке из 15 российских нейтральных атлетов, аккредитованных на предстоящие Игры в столице Франции, всего одна по-настоящему яркая звезда на пике карьеры — теннисист Даниил Медведев. С натяжкой можно упомянуть еще 17-летнюю полуфиналистку «Ролан Гаррос» Мирру Андрееву. Все остальные наши топы, которые входили бы в Париже в списки потенциальных претендентов на золото, остаются дома. Причины понятны — дискриминационные решения МОК, связанные с командными видами спорта, спортобществами ЦСКА и «Динамо», а также прочие политические посылы, сделавшие многие олимпийские турниры неполноценными. «Известия» составили список из 10 наших спортсменов, у которых при иных обстоятельствах были неплохие шансы стать героями Олимпиады-2024.

Абдулрашид Садулаев, вольная борьба, 28 лет

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Мог стать в Париже трехкратным олимпийским чемпионом и продолжить великое противостояние с американцем Кайлом Снайдером. Но из-за связей Абдулрашида с Росгвардией и его участия в митинге в «Лужниках» весной 2022 года проблемы у Садулаева начались еще на этапе допуска к отборочным соревнованиям.

В итоге борец, который за шесть чемпионатов мира уступил только один раз, выиграл национальную квалификацию, был включен в нашу заявку на Олимпиаду-2024, но оказался в списке отказников непрозрачным решением комиссии МОК по допуску.

Лала Крамаренко, художественная гимнастика, 19 лет

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Уже в 2021-м составляла серьезную конкуренцию сестрам Авериным, не говоря уже об иностранных «художницах». Если бы не санкции, наверняка была бы сейчас многократной чемпионкой мира и Европы и главной претенденткой на золото Парижа-2024.

В этом году выиграла многоборье на Гран-при Москвы и Играх БРИКС, несмотря на то что в Казани выступала с травмой. Напомним, что наша сборная не принимала участия в отборе на Игры-2024 из-за позиции национальной федерации, которая категорически против выступления российских девушек в нейтральном статусе.

Максим Храмцов, тхэквондо, 26 лет

Фото: РИА Новости/Александар Джорович

В 2017-м стал первым в истории чемпионом мира из России, а в 2021-м — первым олимпийским чемпионом из нашей страны. Но в 2023-м получил отказ в нейтральном статусе и не смог принять участие в чемпионате планеты якобы из-за постов в социальных сетях.

Весной 2024-го все-таки был допущен до отборочных стартов и завоевал именную олимпийскую лицензию. Однако решением комиссии МОК (возможно, из-за армейского прошлого) остался за бортом Игр в Париже вместе с остальными нашими сильнейшими тхэквондистами.

Евгения Чикунова, плавание, 19 лет

Фото: РИА Новости/Алексей Савченко

Одна из сильнейших брассисток планеты, рекордсменка мира на дистанции 200 м, обладательница второго в мире результата в олимпийском сезоне на «сотке». Битва Чикуновой и чемпионки мира Цяньтин Тан наверняка стала бы украшением соревнований в парижском бассейне.

Однако у Евгении в последние три сезона — только титулы чемпионки России и Игр БРИКС. Заявки на нейтральный статус вся наша сборная (за исключением Юлии Ефимовой и Евгения Сомова) не подала из-за несогласия с незаконными требованиями World Aquatics.

Даниел Маринов, спортивная гимнастика, 19 лет

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Новая молодая звезда российской сборной. В последнее время регулярно обыгрывал на брусьях именитых чемпионов и наверняка был бы конкурентоспособен на этом снаряде и на международной арене. Однако Федерация спортивной гимнастики России заявила о нежелании выступать без флага в олимпийском отборе.

В итоге и опытные гимнасты, и Маринов получили возможность стартовать только на внутренней арене. На Играх БРИКС в Казани гимнаст выиграл многоборье и у олимпийского чемпиона Артура Далалояна, и у лидера сборной Белоруссии Егора Шарамкова.

Светлана Колесниченко, синхронное плавание, 30 лет

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Трехкратная олимпийская чемпионка и 16-кратная чемпионка мира стала самой титулованной в нашей сборной после завершения карьеры Светланой Ромашиной. В Париже Колесниченко наверняка добавила бы в свою копилку наград еще два золота.

На Играх БРИКС в Казани Светлана завоевала три золотые медали, однако в Олимпиаде наши синхронистки не имеют возможности выступать из-за ограничений МОК на коллективные дисциплины, а соло в олимпийской программе не представлено.

Сергей Чернышев, брейк-данс, 24 года

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

В 18 лет выиграл юношескую Олимпиаду, а в нынешнем году напомнил о себе, став победителем Игр БРИКС. Конечно, появление брейк-данса в программе Игр-2024 во многом носит экспериментальный характер.

И победить там может кто угодно — это совершенно непредсказуемый турнир. Но Чернышев — танцор с именем и опытом и мог бы претендовать на очень высокие места. Увы, к тому моменту, как россияне получили право на нейтральный статус, заявиться на рейтинговые турниры им было уже невозможно. Поэтому Париж в любом случае оставался недостижим для наших спортсменов.

Виталина Бацарашкина, пулевая стрельба, 27 лет

Фото: РИА Новости/Владимир Песня

Одна из самых успешных наших спортсменок на Играх в Токио (два золота и одно серебро в стрельбе из пистолета) не получила нейтральный статус от международной федерации и не смогла принять участие в отборочных соревнованиях накануне Парижа-2024. Причина — связи с Росгвардией. На внутренней арене после олимпийского триумфа Бацарашкина не блистала, но все мы отлично знаем, как Виталина умеет мобилизоваться к главным стартам.

Андрей Рублев, теннис, 26 лет

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В конце марта в интервью «Спорт-Экспрессу» Рублев говорил, что готов поехать на свою вторую Олимпиаду. В Токио-2020 Андрей проиграл в одиночном разряде японцу Кею Нисикори, а в парном (вместе с Кареном Хачановым) — американцам Фрэнсису Тиафо и Радживу Раму. Оба поражения случились в первом круге, что позволило теннисисту сыграть в миксте. Там он объединился с Анастасией Павлюченковой, и наш дуэт смог выиграть золото для России. В финале Павлюченкова и Рублев обыграли соотечественников — Елену Веснину и Аслана Карацева.

Правда, в середине июня стало известно, что Андрей все-таки пропустит парижскую Олимпиаду. Мать теннисиста Марина Марьенко говорила о проблемах со здоровьем, но менеджер игрока Софья Тартакова опровергла эту информацию, заявив, что дело скорее в мотивации, поскольку золото Игр у спортсмена уже есть, и напряженном календаре. Сразу после завершения Уимблдона-2024 он постарается защитить титул на грунтовом турнире в Баштаде, затем сыграет на грунте в Умаге (21–27 июля), а вот из Хорватии теннисист отправится в США, где в Вашингтоне (29 июля – 4 августа) возобновляется хардовый сезон, который пройдет в одни даты с Играми.

Арина Федоровцева, волейбол, 20 лет

Фото: РИА Новости/Владимир Песня

Успела дебютировать в сборной на Олимпиаде в Токио и в Лиге наций, хотя настоящий расцвет доигровщицы начался после Игр-2020 и ее перехода в турецкий «Фенербахче». В составе стамбульского клуба Арина дважды выиграла чемпионат Турции и трижды становилась третьей в Лиге чемпионов.

Как на Играх-2024 выглядела бы сборная России, ведомая такой звездой, остается только гадать. Но в том, что Федоровцева не затерялась бы на площадках Парижа, сомнений нет. Увы, она также стала жертвой санкций МОК в отношении России в командных видах спорта.

Также упоминания заслуживают Анна Вяхирева (гандбол), Данил Лысенко (легкая атлетика), София Позднякова (фехтование), Инал Тасоев (дзюдо), Елена Гапешина (бокс), Заурбек Сидаков (вольная борьба), Мария Ласицкене (легкая атлетика), Егор Демин (баскетбол), Ксения Перова (стрельба из лука), Максим Михайлов (волейбол), Дарья Касаткина (теннис), Климент Колесников (плавание), Яна Егорян (фехтование), Евгений Кузнецов (прыжки в воду), Владислав Ларин (тхэквондо), Александр Зуев (баскетбол 3х3).