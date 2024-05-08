Реклама
Прямой эфир
Общество
Путин поручил кабмину с 2025 года выделить денежные выплаты членам РАН
Армия
Минобороны РФ рассказало о подвигах военнослужащих ВС РФ в зоне СВО
Общество
Система теплоснабжения Москвы переходит на зимний режим за два–три дня
Мир
Коалиция США восемь раз за сутки нарушила воздушное пространство Сирии
Экономика
Общий объем кредитов россиян впервые превысил 36 трлн рублей
Происшествия
В Луганске в результате взрывов в промышленном районе города начался пожар
Общество
Уровень воды в реке Ишим снизился на всех гидропостах в Тюменской области
Мир
В Пентагоне заявили об отсутствии признаков подготовки Россией ядерного удара
Мир
Регулятор США начал расследование по вопросу проверок Boeing 787 Dreamliner
Мир
В Белом доме выразили беспокойство по поводу попытки покушения на Зеленского
Экономика
От банков потребуют согласовывать финансовые операции с родственниками
Мир
СМИ сообщили об обстреле ХАМАС израильских военных ракетами малой дальности
Политика
Путин поручил вывести РФ на четвертое место в мире по объему ВВП
Общество
Мошенники стали в полтора раза чаще обзванивать россиян в начале 2024 года
Мир
Фракция АдГ в Гамбурге исключила депутата Петерсен после поездки в РФ
Происшествия
В Белгородской области пожарные ликвидировали открытое горение
Интернет и технологии
Apple представила новые планшеты iPad Air и iPad Pro

Париж в прицеле: смогут ли наши спортсмены заработать 14 лицензий Игр

Гребцы и борцы разыграют квоты на Олимпиаду-2024
0
Фото: ТАСС/Станислав Красильников
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В ближайшие дни стартуют два крупных отборочных турнира, на которых нейтральные россияне смогут побороться за путевки на Олимпиаду в Париж. В венгерском Сегеде с 8 по 12 мая за восемь лицензий на Игры-2024 будут сражаться четыре наших байдарочника и пять каноистов. А в турецком Стамбуле с 9 по 12 мая — две представительницы нашей женской борьбы и четыре борца греко-римского стиля. Теоретически они могут добрать для сборной AIN недостающие шесть квот. Не все в нашей стране одобряют стремление попасть на ОИ-2024 без флага и со множеством ограничений. Однако выступлением соотечественников на международном уровне мы сейчас не избалованы, тем интереснее результаты соревнований на гребном канале в Венгрии и на борцовском ковре в Турции.

Единственная попытка

В европейской квалификации каноистов, совмещенной с этапом Кубка мира, разыгрываются по две лицензии в восьми олимпийских дисциплинах (по восемь квот у мужчин и у женщин). Многие сильные гребцы давно обеспечили себе место в Париже и сейчас спокойно готовятся к главным стартам четырехлетия. Но наши спортсмены получили нейтральный статус меньше месяца назад — на мировой арене их не было два года. Поэтому возвращение станет очень волнительным. Для получения путевки в Париж нужно завоевать в Сегеде первое или второе место.

Предварительная заявка нашей сборной выглядит очень солидно. В ней в основном опытные и титулованные спортсмены, которые должны без проблем проходить отбор. Хотя у них по сути всего одна попытка, а в спорте бывает всякое. Пока в протоколах значится следующее.

Политические игры: чего будет стоить Франции проведение Олимпиады
Эксперты и общественность недовольны проблемами с безопасностью и постоянно растущими бюджетами

Байдарки. Мужчины. Одиночки, 1000 м. Максим Спесивцев. Двойки, 500 м. Виталий Ершов / Максим Спесивцев. Женщины. Одиночки, 500 м. Светлана Черниговская. Двойки, 500 м. Светлана Черниговская / Анастасия Долгова

Каноэ. Мужчины. Одиночки, 1000 м. Захар Петров. Двойки, 500 м. Михаил Павлов / Захар Петров, Алексей Коровашков / Иван Штыль. Женщины. Одиночки, 200 м. Олеся Ромасенко.

Украинцы накануне требовали снять с соревнований российские двойки, поскольку они якобы являются командами. А в командных стартах МОК рекомендует не допускать наших спортсменов. Однако пока никаких изменений в протоколах гонок двоек нет.

— Здорово, что наши ребята решили выступать в Венгрии и бороться за поездку на Олимпиаду, — отметил в разговоре с «Известиями» телекомментатор Дмитрий Губерниев. — Шансы на завоевание лицензий есть, байдарка и каноэ сейчас очень активно развиваются в стране. Провели несколько плодотворных сборов, команда очень неплохая, пожелаем им легкой воды.

Задача-максимум

Если в вольной борьбе у нас уже полный комплект лицензий, то в других борцовских дисциплинах недостает еще шести квот — двух у женщин и четырех у «классиков». У девушек на мировой квалификационный турнир в Стамбуле заявлены те же спортсменки, которые в начале апреля не использовали шанс на европейском отборе. В весе до 57 кг выступит Ольга Хорошавцева, а в категории до 76 кг — Рита Талисманова. В первых числах мая на чемпионате страны Хорошавцева стала первой, Талисманова уступила в финале Кристине Шумовой. В любом случае спортсменки в хорошей форме, и шансы есть.

В греко-римской борьбе второй шанс получил только Адлет Тюлюбаев (вес до 77 кг). Остальные россияне попытаются выполнить задачу впервые. В категории до 60 кг выступит бронзовый призер чемпионата Европы-2024 Садык Лалаев, до 67 кг — действующий чемпион России Аслан Висаитов, до 97 кг — победитель трех последних чемпионатов страны Артур Саргсян. Для завоевания олимпийской лицензии необходимо занимать места не ниже третьего. При этом путевка не является именной, и теоретически решением федерации в Париж может быть направлен другой борец из нашей страны. Впрочем, окончательного решения по поводу выступления на Олимпиаде в этом виде еще не принято.

Дни приемов: российские вольники в полном составе отобрались на Олимпиаду
У классиков и женщин еще будет возможность добрать квоты

Глава Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили многократно делал жесткие заявления по поводу условий допуска нейтральных россиян, придуманных МОК, но призывал разделять участие в квалификации и в самих Играх. По словам чиновника, финальное решение федерация примет после завершения отборочных соревнований. Вопрос будет непростым, поскольку уже сейчас очевидно, что ряд кандидатов в заявку на Олимпиаду не пройдет проверку в комиссии по допуску. Например, борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев только что выиграл чемпионат страны, но по политическим причинам не был допущен на отборочный турнир в Баку.

Как дела в других видах спорта?

Большие надежды наших болельщиков в Париже связаны с теннисистами. Если не будет травм, то на Олимпиаде почти наверняка выступят Даниил Медведев, Андрей Рублев, Карен Хачанов, Роман Сафиуллин, Дарья Касаткина, Людмила Самсонова, Екатерина Александрова и еще одна из наших девушек. Почти все из них выразили готовность поехать в Париж, несмотря на жесткие условия МОК, отсутствие призового фонда и рейтинговых очков. За это глава Олимпийского комитета России назвал теннисистов командой иноагентов, что спровоцировало бурную дискуссию в нашем спортивном сообществе.

— Убежден, что те российские атлеты, которые прошли сквозь дискриминационную, тенденциозную череду неприемлемых требований, завоевали олимпийские лицензии, должны участвовать в Олимпийских играх в Париже, — рассказал «Известиям» трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин. — Конечно, если это не сопровождается требованиями отказаться от гражданства, от нашего государства, от нашей победоносной истории, не сопровождается иными дополнительными, лишенными здравого смысла, попирающими этические нормы требованиями.

Как и в теннисе, дзюдоисты отбираются на Игры-2024 по рейтингу и уже гарантировали себе 10 из 14 возможных лицензий. На этой неделе новые шаги в этом направлении, возможно, будут сделаны на турнире Большого шлема в Астане. Для гарантированного попадания на Олимпиаду надо занимать место в топ-17 рейтинга. Инал Тасоев сейчас вообще на первой строчке в супертяжелой категории. Точное количество российских дзюдоистов, которые поедут в Париж, станет известно после 23 июня. Но некоторые спортсменов рискуют не пройти комиссию по допуску, поскольку выступают за ЦСКА и «Динамо».

Парижское окно: Россия не будет бойкотировать Олимпиаду-2024
Глава ОКР считает, что участие спортсменов в Играх может привести к нарушению законодательства РФ

В тхэквондо у нас четыре именных лицензий из восьми возможных. Квоты завоевали Владислав Ларин, Максим Храмцов, Татьяна Минина и Полина Хан. В прошлом году у олимпийских чемпионов — Ларина и Храмцова — были проблемы с допуском на чемпионат мира, но затем им удалось получить нейтральный статус. Как сейчас поведет себя комиссия по допуску — загадка.

В шоссейном велоспорте у россиян пять лицензий (две мужские и три женских). С учетом велотрека, маунтинбайка и BMX нейтральный статус имеют более 50 российских велосипедистов. В заявку здесь по идее должны попадать лучшие — как минимум Александр Власов (17-й номер мирового рейтинга) и Тамара Дронова (23-я строчка женского рейтинга). Другой вопрос, захотят ли сами спортсмены тратить силы на Игры, где у них может не оказаться шанса из-за неудобного рельефа трассы и без помощи напарников.

В прыжках на батуте у нас одна неименная квота у женщин. Тренеры, видимо, будут выбирать между Яной Лебедевой и Анжелой Бладцевой. Также в современном пятиборье сохраняет шансы на отбор Ульяна Баташова. И на этом, увы, пока всё. Хотя в последний момент, конечно, возможны любые изменения — заявки на Игры будут закрываться в начале июля.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024