Париж в прицеле: смогут ли наши спортсмены заработать 14 лицензий Игр

В ближайшие дни стартуют два крупных отборочных турнира, на которых нейтральные россияне смогут побороться за путевки на Олимпиаду в Париж. В венгерском Сегеде с 8 по 12 мая за восемь лицензий на Игры-2024 будут сражаться четыре наших байдарочника и пять каноистов. А в турецком Стамбуле с 9 по 12 мая — две представительницы нашей женской борьбы и четыре борца греко-римского стиля. Теоретически они могут добрать для сборной AIN недостающие шесть квот. Не все в нашей стране одобряют стремление попасть на ОИ-2024 без флага и со множеством ограничений. Однако выступлением соотечественников на международном уровне мы сейчас не избалованы, тем интереснее результаты соревнований на гребном канале в Венгрии и на борцовском ковре в Турции.

Единственная попытка

В европейской квалификации каноистов, совмещенной с этапом Кубка мира, разыгрываются по две лицензии в восьми олимпийских дисциплинах (по восемь квот у мужчин и у женщин). Многие сильные гребцы давно обеспечили себе место в Париже и сейчас спокойно готовятся к главным стартам четырехлетия. Но наши спортсмены получили нейтральный статус меньше месяца назад — на мировой арене их не было два года. Поэтому возвращение станет очень волнительным. Для получения путевки в Париж нужно завоевать в Сегеде первое или второе место.

Предварительная заявка нашей сборной выглядит очень солидно. В ней в основном опытные и титулованные спортсмены, которые должны без проблем проходить отбор. Хотя у них по сути всего одна попытка, а в спорте бывает всякое. Пока в протоколах значится следующее.

Байдарки. Мужчины. Одиночки, 1000 м. Максим Спесивцев. Двойки, 500 м. Виталий Ершов / Максим Спесивцев. Женщины. Одиночки, 500 м. Светлана Черниговская. Двойки, 500 м. Светлана Черниговская / Анастасия Долгова

Каноэ. Мужчины. Одиночки, 1000 м. Захар Петров. Двойки, 500 м. Михаил Павлов / Захар Петров, Алексей Коровашков / Иван Штыль. Женщины. Одиночки, 200 м. Олеся Ромасенко.

Украинцы накануне требовали снять с соревнований российские двойки, поскольку они якобы являются командами. А в командных стартах МОК рекомендует не допускать наших спортсменов. Однако пока никаких изменений в протоколах гонок двоек нет.

— Здорово, что наши ребята решили выступать в Венгрии и бороться за поездку на Олимпиаду, — отметил в разговоре с «Известиями» телекомментатор Дмитрий Губерниев. — Шансы на завоевание лицензий есть, байдарка и каноэ сейчас очень активно развиваются в стране. Провели несколько плодотворных сборов, команда очень неплохая, пожелаем им легкой воды.

Задача-максимум

Если в вольной борьбе у нас уже полный комплект лицензий, то в других борцовских дисциплинах недостает еще шести квот — двух у женщин и четырех у «классиков». У девушек на мировой квалификационный турнир в Стамбуле заявлены те же спортсменки, которые в начале апреля не использовали шанс на европейском отборе. В весе до 57 кг выступит Ольга Хорошавцева, а в категории до 76 кг — Рита Талисманова. В первых числах мая на чемпионате страны Хорошавцева стала первой, Талисманова уступила в финале Кристине Шумовой. В любом случае спортсменки в хорошей форме, и шансы есть.

В греко-римской борьбе второй шанс получил только Адлет Тюлюбаев (вес до 77 кг). Остальные россияне попытаются выполнить задачу впервые. В категории до 60 кг выступит бронзовый призер чемпионата Европы-2024 Садык Лалаев, до 67 кг — действующий чемпион России Аслан Висаитов, до 97 кг — победитель трех последних чемпионатов страны Артур Саргсян. Для завоевания олимпийской лицензии необходимо занимать места не ниже третьего. При этом путевка не является именной, и теоретически решением федерации в Париж может быть направлен другой борец из нашей страны. Впрочем, окончательного решения по поводу выступления на Олимпиаде в этом виде еще не принято.

Глава Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили многократно делал жесткие заявления по поводу условий допуска нейтральных россиян, придуманных МОК, но призывал разделять участие в квалификации и в самих Играх. По словам чиновника, финальное решение федерация примет после завершения отборочных соревнований. Вопрос будет непростым, поскольку уже сейчас очевидно, что ряд кандидатов в заявку на Олимпиаду не пройдет проверку в комиссии по допуску. Например, борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев только что выиграл чемпионат страны, но по политическим причинам не был допущен на отборочный турнир в Баку.

Как дела в других видах спорта?

Большие надежды наших болельщиков в Париже связаны с теннисистами. Если не будет травм, то на Олимпиаде почти наверняка выступят Даниил Медведев, Андрей Рублев, Карен Хачанов, Роман Сафиуллин, Дарья Касаткина, Людмила Самсонова, Екатерина Александрова и еще одна из наших девушек. Почти все из них выразили готовность поехать в Париж, несмотря на жесткие условия МОК, отсутствие призового фонда и рейтинговых очков. За это глава Олимпийского комитета России назвал теннисистов командой иноагентов, что спровоцировало бурную дискуссию в нашем спортивном сообществе.

— Убежден, что те российские атлеты, которые прошли сквозь дискриминационную, тенденциозную череду неприемлемых требований, завоевали олимпийские лицензии, должны участвовать в Олимпийских играх в Париже, — рассказал «Известиям» трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин. — Конечно, если это не сопровождается требованиями отказаться от гражданства, от нашего государства, от нашей победоносной истории, не сопровождается иными дополнительными, лишенными здравого смысла, попирающими этические нормы требованиями.

Как и в теннисе, дзюдоисты отбираются на Игры-2024 по рейтингу и уже гарантировали себе 10 из 14 возможных лицензий. На этой неделе новые шаги в этом направлении, возможно, будут сделаны на турнире Большого шлема в Астане. Для гарантированного попадания на Олимпиаду надо занимать место в топ-17 рейтинга. Инал Тасоев сейчас вообще на первой строчке в супертяжелой категории. Точное количество российских дзюдоистов, которые поедут в Париж, станет известно после 23 июня. Но некоторые спортсменов рискуют не пройти комиссию по допуску, поскольку выступают за ЦСКА и «Динамо».

В тхэквондо у нас четыре именных лицензий из восьми возможных. Квоты завоевали Владислав Ларин, Максим Храмцов, Татьяна Минина и Полина Хан. В прошлом году у олимпийских чемпионов — Ларина и Храмцова — были проблемы с допуском на чемпионат мира, но затем им удалось получить нейтральный статус. Как сейчас поведет себя комиссия по допуску — загадка.

В шоссейном велоспорте у россиян пять лицензий (две мужские и три женских). С учетом велотрека, маунтинбайка и BMX нейтральный статус имеют более 50 российских велосипедистов. В заявку здесь по идее должны попадать лучшие — как минимум Александр Власов (17-й номер мирового рейтинга) и Тамара Дронова (23-я строчка женского рейтинга). Другой вопрос, захотят ли сами спортсмены тратить силы на Игры, где у них может не оказаться шанса из-за неудобного рельефа трассы и без помощи напарников.

В прыжках на батуте у нас одна неименная квота у женщин. Тренеры, видимо, будут выбирать между Яной Лебедевой и Анжелой Бладцевой. Также в современном пятиборье сохраняет шансы на отбор Ульяна Баташова. И на этом, увы, пока всё. Хотя в последний момент, конечно, возможны любые изменения — заявки на Игры будут закрываться в начале июля.