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Байден обсудил с Нетаньяху ход переговоров о перемирии в секторе Газа

Белый дом: Байден обсудил с Нетаньяху ход переговоров о перемирии в секторе Газа
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Фото: REUTERS/Amir Cohen
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Президент США Джо Байден обсудил с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху переговоры о заключении сделки о перемирии в секторе Газа. Об этом в четверг, 25 июля, сообщила пресс-служба Белого дома.

«Президент и премьер-министр подробно обсудили события в Газе и текущие переговоры по соглашению о прекращении огня и освобождении заложников. Президент Байден заявил о необходимости закрыть оставшиеся пробелы, завершить соглашение как можно скорее, вернуть заложников домой и достичь прочного прекращения войны в Газе», — говорится в заявлении на сайте Белого дома.

Пресс-служба добавляет, что Байден поднял вопрос гуманитарного кризиса в Газе и необходимости устранения любых препятствий для потока помощи и восстановления основных услуг для нуждающихся. Он еще раз подчеркнул нерушимую приверженность США безопасности Израиля от всех угроз со стороны Ирана и его доверенных лиц, включая палестинское движение ХАМАС, шиитское ливанское движение «Хезболла» и йеменских хуситов.

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22 июля постпред России при ООН Василий Небензя в ходе своего выступления на заседании Совета Безопасности (СБ) организации заявил, что Израиль по-прежнему игнорирует любые предложения по мирному урегулированию конфликта в секторе Газа, включая план президента США Джо Байдена. Дипломат отметил, что в ходе конфликта на территории анклава погибло уже почти 300 представителей гуманитарного персонала ООН и различных неправительственных организаций (НПО).

Ранее, 22 июля, вице-президент США Камала Харрис пообещала занять более жесткую позицию относительно действий Израиля на территории сектора Газа в случае ее избрания на пост главы государства на грядущих выборах.

До этого, 19 июля, Биньямин Нетаньяху отверг заключение Международного суда ООН о признании поселенческой активности страны на Западном берегу Иордана аннексией.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября 2023 года, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.

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