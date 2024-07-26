Во Владивосток с деловым заходом прибыли два корабля ВМС Китая
Два корабля Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая (ВМС НОАК) прибыли во Владивосток с деловым заходом. Об этом сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота (ТОФ) 26 июля.
Два судна ВМС НОАК, десантный корабль «Лунхушань» и учебный корабль «Чжен Хе», пробудут с деловым визитом до 30 июля.
«Чжен Хе» пришвартовался в главной базе ТОФ на 33-м причале. Там же день назад встретили вьетнамское судно «Хунг Дао». Была проведена официальная церемония встречи, в которой принял участие командующий Приморской флотилии разнородных сил ТОФ контр-адмирал Алексей Сысуев.
«Лунхушань» за счет большого размера было решено пришвартовать на причале городского порта.
«В ходе стоянки кораблей ВМС НОАК во Владивостоке будут проведены совместные спортивные мероприятия с ВМС Вьетнама и ВМФ России, в том числе футбольные и баскетбольные матчи, а также гребля на ялах. Для иностранных моряков запланированы экскурсии по городу и посещение Музея ТОФ», — говорится в сообщении.
Ранее, 24 июля, во Владивосток с деловым заходом прибыл фрегат «Хунг Дао» Военно-морских сил (ВМС) Социалистической Республики Вьетнам. Деловой заход продлится до 31 июля. За период пребывания корабля во Владивостоке будут организованы культурные мероприятия для моряков, экскурсии по городу и визит в музей ТОФ.
Тихоокеанский флот РФ в период с 12 по 15 июля также участвовал в совместном с китайской стороной патрулировании в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Российский отряд кораблей зашел с визитом в китайский порт Чжаньцзян, где экипажи приняли участие в церемонии открытия учений «Морское взаимодействие – 2024». Активная морская фаза маневров отрядов кораблей ВМФ РФ и ВМС НОАК проходила в период с 15 по 17 июля.