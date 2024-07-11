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Военный эксперт Болтенков назвал ценность российско-китайских морских маневров

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Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
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В Азиатско-Тихоокеанском регионе продолжается серия российско-китайских морских маневров. Корвет «Совершенный» Тихоокеанского флота провел совместные тренировки с кораблями ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в Филиппинском море. Российский флот сегодня на передовых позициях по борьбе с безэкипажными катерами, активно внедряет новые технологии, и этот опыт может быть интересен китайским коллегам, отметил военный эксперт Дмитрий Болтенков.

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«Когда-то мы участвовали в учениях НАТО Sea Breeze на Черном море, в Baltops на Балтике. Но после 2014 года всё это закрылось и дружественные визиты в этих регионах тоже прекратились. Фактически Азиатско-Тихоокеанский регион сегодня — основной, где российский ВМФ развивает международную активность. А любые совместные учения — это в первую очередь обмен опытом и узнавание чего-то нового», — рассказал он «Известиям».

В период с 12 по 15 июля российский отряд кораблей зайдет с визитом в китайский порт Чжаньцзян, где экипажи примут участие в церемонии открытия учения. Активная морская фаза маневров отрядов кораблей ВМФ РФ и ВМС НОАК пройдет в период с 15 по 17 июля.

Как сообщили источники «Известий» в Минобороны, в ходе патрулирования российско-китайский отряд кораблей выполнит артиллерийские и зенитно-артиллерийские стрельбы.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий» в четверг, 11 июля, в 10:00

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