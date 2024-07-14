Реклама
Прямой эфир
Мир
США вошли в десятку стран с самой дорогой питьевой водой
Происшествия
Лесной пожар произошел в районе хутора Дюрсо в Краснодарском крае
Мир
СМИ сообщили о прекращении попыток демократов снять Байдена с выборов
Мир
Литва приостанавливала пропуск транспорта через КПП на границе с Белоруссией
Общество
В Москве на следующей неделе сохранится аномальная жара
Армия
Российские силы освободили населенный пункт Урожайное в ДНР
Политика
В Кремле решительно осудили любые проявления насилия в ходе политической борьбы
Мир
СМИ узнали об изображении оружия на футболке предполагаемого напавшего на Трампа
Мир
Генсек НАТО Столтенберг осудил покушение на Трампа
Мир
Эрдоган призвал к максимально эффективному расследованию покушения на Трампа
Мир
Минобороны КНР объяснило цель совместных с Россией патрулирований в Тихом океане
Происшествия
Трое взрослых и ребенок ранены в поселке в Белгородской области из-за обстрела ВСУ
Мир
Во время разгона пропалестинской акции в Берлине пострадали восемь человек
Мир
В Белоруссии пресекли мероприятие неонацистов под Пинском
Мир
Европейские лидеры осудили покушение на Трампа
Мир
NYT указал на неработающие уловки по сокрытию состояния здоровья Байдена
Мир
В США признали невозможность противостоять России в воздухе из-за мощной ПВО

Минобороны КНР объяснило цель совместных с Россией патрулирований в Тихом океане

МО КНР: патрулирование КНР и РФ в Тихом океане не направлено против кого-либо
0
Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Совместное морское патрулирование КНР и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) не направлено против третьих сторон. Об этом в воскресенье, 14 июля, заявило минобороны Китая.

В ведомстве указали, что четвертое по счету совместное морское патрулирование в водах западной и северной частях Тихого океана начато в соответствии с годовым планом и договоренностями между двумя государствами.

«Эти действия не направлены против третьих сторон и не имеют ничего общего с текущей международной и региональной ситуацией», — говорится в заявлении.

Двойной дозор: как проходят совместные маневры ВМФ РФ и КНР
Российские и китайские корабли патрулируют акватории и готовятся к совместным учениям

Днем ранее Минобороны России сообщило, что корабли двух стран провели практические артиллерийские и условные ракетные стрельбы по морским целям во время совместного патрулирования в Филиппинском море.

В маневрах участвовали корвет «Совершенный» Тихоокеанского флота и отряды боевых судов КНР в составе эсминца «Иньчуань», фрегата «Хэншуй» и универсального транспорта снабжения «Вэйшаньху».

В период с 12 по 15 июля российский отряд кораблей зайдет с визитом в китайский порт Чжаньцзян, где экипажи примут участие в церемонии открытия учений «Морское взаимодействие – 2024». Активная морская фаза маневров отрядов кораблей ВМФ РФ и ВМС НОАК пройдет в период с 15 по 17 июля.

По словам официального представителя минобороны КНР Чжана Сяогана, совместные учения военных России и Китая укрепят стратегическое сотрудничество между государствами.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024