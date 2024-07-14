Минобороны КНР объяснило цель совместных с Россией патрулирований в Тихом океане

Совместное морское патрулирование КНР и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) не направлено против третьих сторон. Об этом в воскресенье, 14 июля, заявило минобороны Китая.

В ведомстве указали, что четвертое по счету совместное морское патрулирование в водах западной и северной частях Тихого океана начато в соответствии с годовым планом и договоренностями между двумя государствами.

«Эти действия не направлены против третьих сторон и не имеют ничего общего с текущей международной и региональной ситуацией», — говорится в заявлении.

Днем ранее Минобороны России сообщило, что корабли двух стран провели практические артиллерийские и условные ракетные стрельбы по морским целям во время совместного патрулирования в Филиппинском море.

В маневрах участвовали корвет «Совершенный» Тихоокеанского флота и отряды боевых судов КНР в составе эсминца «Иньчуань», фрегата «Хэншуй» и универсального транспорта снабжения «Вэйшаньху».

В период с 12 по 15 июля российский отряд кораблей зайдет с визитом в китайский порт Чжаньцзян, где экипажи примут участие в церемонии открытия учений «Морское взаимодействие – 2024». Активная морская фаза маневров отрядов кораблей ВМФ РФ и ВМС НОАК пройдет в период с 15 по 17 июля.

По словам официального представителя минобороны КНР Чжана Сяогана, совместные учения военных России и Китая укрепят стратегическое сотрудничество между государствами.