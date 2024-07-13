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Корабли России и Китая провели учебные стрельбы на тренировке в Филиппинском море

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Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ
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Корабли России и Китая провели практические артиллерийские и условные ракетные стрельбы по морским целям во время совместного патрулирования в Филиппинском море. Об этом сообщает в субботу, 13 июля, Минобороны РФ.

«Корвет «Совершенный» Тихоокеанского флота (ТОФ) совместно с отрядом боевых кораблей ВМС НОАК в составе эсминца «Иньчуань», фрегата «Хэншуй» и универсального транспорта снабжения «Вэйшаньху» провел тренировку по применению штатных комплексов ракетного и артиллерийского вооружения по морским целям», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в ходе маневров экипажи судов осуществили выстрелы из корабельных артиллерийских установок по плавающим мишеням.

Учения состоялись в рамках совместного российско-китайского патрулирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Его задачи — укрепление российско-китайского военно-морского сотрудничества, поддержание мира и стабильности в АТР, мониторинг морской акватории и охрана объектов морской деятельности.

Первое военно-морское патрулирование России и Китая было проведено в 2021 году.

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Накануне официальный представитель минобороны КНР Чжан Сяоган заявил, что совместные учения военных России и Китая «Морское взаимодействие – 2024» укрепят стратегическое сотрудничество между государствами.

В период с 12 по 15 июля российский отряд кораблей зайдет с визитом в китайский порт Чжаньцзян, где экипажи примут участие в церемонии открытия учений. Активная морская фаза маневров отрядов кораблей ВМФ РФ и ВМС НОАК пройдет в период с 15 по 17 июля.

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