МО КНР указало на укрепление сотрудничества с РФ на фоне совместных учений
Совместные учениях военных России и Китая «Морское взаимодействие – 2024» укрепят стратегическое сотрудничество между государствами. Об этом 12 июля заявил официальный представитель минобороны КНР Чжан Сяоган.
«Учения еще больше углубят китайско-российское всеобъемлющее стратегическое партнерство и координацию в новую эпоху», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
В минобороны подчеркнули, что учения призваны продемонстрировать решимость и способность обеих сторон совместно реагировать на угрозы безопасности на море, а также поддерживать международный мир и стабильность.
В период с 12 по 15 июля российский отряд кораблей зайдет с визитом в китайский порт Чжаньцзян, где экипажи примут участие в церемонии открытия учений. Активная морская фаза маневров отрядов кораблей ВМФ РФ и ВМС НОАК пройдет в период с 15 по 17 июля.
Как сообщили источники «Известий» в Минобороны, в ходе патрулирования российско-китайский отряд кораблей выполнит артиллерийские и зенитно-артиллерийские стрельбы.