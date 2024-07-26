Глава Гагаузии рассказала о решении технических вопросов при поставках российского газа

Гагаузия сейчас решает технические вопросы с поставкой российского газа в Гагаузию через Украину, однако это займет время, сообщила в интервью «Известиям» глава автономии Евгения Гуцул.

«Мы решаем технические вопросы по поводу поставки российского газа в Гагаузию через Украину, это небыстрый процесс, нужно время. Надеюсь, что технические моменты завершатся в скором времени и мы сможем сообщить населению о наших результатах и предложениях», — сказала она.

Сейчас Молдавия закупает в Европе российский же газ через посредников, из-за чего его стоимость выходит гораздо выше, добавила Евгения Гуцул.

Молдавия перешла к закупкам газа у европейских поставщиков в 2022 году. Тогда «Газпром», который ранее был единственным поставщиком газа в республику, сократил на 30% суточный объем его подачи.

В компании это объяснили техническими проблемами, связанными с ограничением транзита через Украину, но Молдавия возложила ответственность за это на холдинг. После этого республика полностью перешла на закупки топлива у европейских поставщиков.

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