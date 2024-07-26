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WP назвала санкции непреодолимым орудием политики США

WP: власти США озабочены чрезмерными санкциями, но продолжают их вводить
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Фото: REUTERS/Etienne Laurent
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США сегодня вводят в три раза больше санкций, чем любая другая страна или международный орган, и в отношении трети всех стран применяются те или иные финансовые санкции. Они стали почти рефлекторным оружием в непрекращающейся экономической войне, а президенты находят этот инструмент всё более непреодолимым, пишет 25 июля The Washington Post (WP).

Газета отмечает, что в Вашингтоне волна санкций породила многомиллиардную индустрию. Иностранные правительства и транснациональные корпорации тратят огромные суммы, чтобы повлиять на систему, в то время как частные юридические фирмы и лоббистские агентства с Кей-стрит (термин, обозначающий лоббистов. — Ред.) развивают практику применения санкций — отчасти за счет привлечения правительственных чиновников, чтобы нажиться на их опыте.

«Тревога по поводу усиления санкций достигла самых высоких уровней в правительстве США: некоторые высокопоставленные чиновники администрации напрямую заявили президенту Джо Байдену, что чрезмерное использование санкций может сделать этот инструмент менее ценным», — пишет издание.

В этом году Соединенные Штаты снова вводят санкции рекордными темпами, и, согласно анализу Washington Post, более 60% всех стран с низким уровнем дохода находятся под той или иной формой финансовых санкций.

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Страны Запада регулярно вводят санкции, однако должного эффекта они не оказывают. В понедельник, 1 июля, постоянный представитель при международных организациях в Вене Михаил Ульянов указал на подтверждение неэффективности санкций. Он также назвал ограничения западных стран против России полным фиаско.

21 июня газета The Global Times со ссылкой на профессора Китайского университета иностранных дел Ли Хайдуна заявила о провальных попытках США изолировать Россию от других стран. По мнению эксперта, Соединенные Штаты не смогут добиться полной изоляции Москвы.

В конце июня стало известно, что Россия выиграла на западных санкциях $30,9 млрд (около 5 трлн рублей). За два года ограничений импортеры из западных стран недополучили товаров на общую сумму $256,5 млрд (около 21 трлн рублей). РФ, в свою очередь, перенаправила товары в дружественные страны и заработала на этом около $287,5 млрд (26 трлн рублей). Так, стране удалось компенсировать доходы, а также получить дополнительно около $30 млрд.

Запад усилил санкционное давление на РФ на фоне проведения спецоперации по защите населения Донбасса. Решение о ее начале было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.

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