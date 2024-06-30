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Стало известно о выгоде РФ в размере в 5 трлн рублей благодаря западным санкциям

Данные ФТС: Россия выиграла на западных санкциях 5 трлн рублей
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Россия, перенаправив после введения Западом санкций товарные потоки в дружественные государства, смогла за два года ограничений дополнительно заработать $30,9 млрд (5 трлн рублей). Это следует из данных Федеральной таможенной службы.

Согласно торговой статистике, которую приводит «РИА Новости» 30 июня, в 2022 гому импортеры из западных стран недополучили товаров на сумму $64,1 млрд (4,5 трлн рублей), в 2023-м — на $192,4 млрд (16,5 трлн). Таким образом, за два года ограничений общая сумма составила $256,5 млрд (около 21 трлн рублей).

Россия в свою очередь перенаправила товары в дружественные страны и заработала на этом около $287,5 млрд (26 трлн рублей). Так, стране удалось компенсировать доходы, а также получить дополнительно около $30 млрд.

Отмечается, что РФ стала поставлять на Запад минералы, металлы, древесину и другие товары в меньшем количестве.

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28 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что все введенные Европейским союзом антироссийские санкции оказались неэффективными, они так и не смогли подорвать экономику России вопреки планам Запада. По ее словам, РФ, несмотря на препятствия Евросоюза, продолжит снабжать мировые рынки энергоресурсами, удобрениями и продовольствием.

Ранее, 6 июня, министр финансов России Антон Силуанов заявил, что антироссийские санкции стали одним из ключевых факторов, поспособствовавших развитию экономики РФ. По мнению Силуанова, Россия научилась выходить из сложных ситуаций благодаря денежно-кредитной и бюджетной политике. Он подчеркнул, что именно это создало фундамент устойчивости страны, когда в мировой экономике происходили сложнейшие, турбулентные ситуации.

До этого, 5 июня, президент РФ Владимир Путин отметил, что западные страны собирались подорвать экономику России в течение нескольких месяцев после начала спецоперации, но сейчас очевидно, что этого не произошло.

Запад усилил санкционное давление на РФ на фоне проведения спецоперации по защите населения Донбасса. Решение о ее начале было принято президентом РФ на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.

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