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Австралия ввела санкции против израильтян из-за нападений на Западном берегу

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Фото: Global Look Press/Vadim Nekrasov
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Министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг заявила, что на семерых израильтян и одну израильскую молодежную группу, участвовавших в жестоких нападениях на палестинцев на Западном берегу, были наложены финансовые санкции и запреты на поездки, о чем 24 июля сообщила британская The Guardian.

«Лица, против которых сегодня были введены санкции, причастны к жестоким нападениям на палестинцев. В ход шли избиения, сексуальное насилие и пытки, которые привели к серьезным травмам и в некоторых случаях к смерти их жертв», — сказала Вонг.

По ее словам, подсанкционная молодежная израильская группа ответственна за подстрекательство и совершение насилия против палестинских общин.

«Мы призываем Израиль привлечь к ответственности виновных и пресечь продолжающуюся поселенческую деятельность, которая усиливает напряженность, подрывает стабильность и перспективы урегулирования конфликта», — добавила министр иностранных дел Австралии.

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Прокурор Международного уголовного суда (МУС) 20 мая выпустил заявление, в котором потребовал выдачи ордеров на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны страны Йоава Галанта. Суд обвиняет политиков в совершении военных преступлений и преступлений против человечества на территории Палестины с 8 октября 2023 года.

Президента США Джо Байдена возмутило требование прокурора МУС. МИД Великобритании также не поддержал решение МУС. Госсекретарь США Энтони Блинкен указал, что это решение «не приносит пользы и способно поставить под угрозу усилия по достижению соглашения о прекращении огня» и освобождению заложников.

После, 24 мая, в американском конгрессе начали обсуждение введения санкций против сотрудников МУС на фоне запроса прокурора об аресте Нетаньяху и Галанта.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября 2023 года, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло израильскую территорию массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.

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