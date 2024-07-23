Байден делегировал полномочия по поддержке Украины минфину и госдепу США

Президент США Джо Байден делегировал свои полномочия по закону о поддержке Украины главам министерства финансов и госдепартамента страны. Об этом сказано в меморандуме, опубликованном на сайте Белого Дома в понедельник, 22 июля.

«Настоящим я делегирую министру финансов функции и полномочия, возложенные на президента разделами 104(a)(1) и 104(a)(2)(A) Закона о восстановлении экономического процветания и возможностей для украинцев», — сказано в документе.

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