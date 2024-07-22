Boeing теряет более $1 млрд в месяц из-за простоя самолетов

Компания Boeing теряет более $1 млрд в месяц из-за самолетов, ожидающих ремонта. Десятки новых лайнеров нуждаются в запчастях и подолгу простаивают вне заводов, передает телеканал «Известия». Издание The Wall Street Journal сообщает, что у Boeing еще остается около 200 самолетов, неспособных взлететь по тем или иным причинам. Проблемы с ремонтом возникли из-за задержек поставок комплектующих, которые затянулись еще со времен пандемии. Сообщается, что лайнеров так много, что их уже размещают на автомобильных парковках для сотрудников компании.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.