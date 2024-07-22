В Microsoft связали глобальный сбой Windows с соглашением с ЕК

Глобальный сбой Windows, произошедший 19 июля, связан с соглашением компании Microsoft с Европейской комиссией, по которому корпорация предоставила полный доступ к своей операционной системе разработчикам защитных программ. Об этом 22 июля сообщила газета The Wall Street Journal.

Представитель Microsoft рассказал изданию, что эти договоренности с ЕК были приняты в 2009 году, по ним разработчики защитного ПО получили такой же уровень доступа к Windows, как и работники самой компании.

Фирма CrowdStrike, чье обновление стало причиной сбоя, как раз занимается разработкой такого рода программы под названием Falcon. Она работает на центральном ядре Windows, и поэтому из-за своей ошибки вывела из строя «мозг» информационной системы. Другие операционные системы, например, MacOS, чьи владельцы не заключали подобных соглашений, оградили свой код от стороннего вмешательства и застрахованы от таких ситуаций.

Бывший специалист по кибербезопасности в Microsoft Дастин Чайлдс рассказал The Wall Street Journal, что корпоративная культура корпорации отошла от идеи главенства безопасности, в противном случае Microsoft вообще не было бы нужно стороннее защитное ПО. Другие профессионалы этой сферы отметили в разговоре с изданием, что компания слишком много внимания уделяет развитию облачных технологий и вкладывает мало усилий в свои более традиционные продукты, например, электронную почту и различные корпоративные сервисы, которые очень часто подвергаются кибератакам.

Глобальный сбой в работе Windows 19 июля привел к проблемам у банков, авиакомпаний, супермаркетов и отелей. Кроме того, возникли задержки в работе нескольких крупных мировых аэропортов. В США из-за сбоя были отменены 3,2 тыс рейсов.

В Microsoft 20 июля рассказали, что проблемы затронули 8,5 млн устройств с Windows, что составляет менее 1% всех компьютеров с этой операционной системой. В компании отметили, что это происшествие показывает, насколько сильно взаимосвязаны части глобальной информационной экосистемы. Там добавили, что сейчас корпорация работает над решением этой проблемы с другими сервисами.