Сбой Microsoft: по всему миру заблокирована работа аэропортов и банков

В пятницу, 19 июля, произошел глобальный сбой системы Microsoft из-за которого сотни организаций по всему миру не могут корректно выполнять работу. Крупный сбой в работе IT-систем коснулся аэропортов, новостных организаций, железнодорожных компаний, банков и других корпораций. В том, что известно о глобальном сбое Microsoft, разбирались «Известия».

Глобальный сбой Microsoft 19 июля

Зарубежные СМИ и корпорации 19 июля сообщили о серьезных проблемах в работе продуктов корпорации Microsoft. Неполадки парализовали работу иностранных авиакомпаний и аэропортов, банков, предприятий в отрасли здравоохранения и жизнеобеспечения граждан. Уточняется, что сбой связан с ошибкой в обновлении программного обеспечения по безопасности компании CrowdStrike.

Корпорация, в свою очередь, подтвердила, что на компьютерах с установленным ею программным обеспечением безопасности возникают проблемы с внезапным отключением операционной системы Windows.

По словам специалистов, в настоящий момент она работает над откатом вызвавшего проблему обновления. Когда удастся устранить неполадки, пока не известно.

Акции CrowdStrike на бирже Nasdaq обрушились на 12% до открытия основной торговой сессии. Ведущий мировой эксперт по кибезбезопасности Алан Вудворд назвал сбой непростительным и не понимает, как компания могла допустить катастрофу такого масштаба.

К чему привел сбой Microsoft 19 июля: задержаны самолеты, не работают банки

Сильнее всего пострадали американские авиакомпании Delta Airlines и United Airlines. Перевозчики полностью остановили перелеты из-за коммуникационных проблем. Frontier Airlines отменила более 130 рейсов, при этом число задержанных рейсов достигает 220 — больше трети от общего количества рейсов перевозчика. Авиакомпаниям Allegiant и Sun Country также пришлось задержать 45% и 23% рейсов соответственно.

Коммуникационные проблемы из-за сбоя распространились далеко за пределы США и коснулись авиаперевозчиков Гонконга. В местном аэропорту заявили, что широкомасштабные технические проблемы затронули некоторые авиакомпании, находящиеся в гонконгском аэропорту.

Задержка рейсов наблюдается в Испании в аэропорту Барселоны. Основные проблемы затронули пункты регистрации и информации. Оператор аэродрома Aena сообщает, что работает над тем, чтобы решить проблемы как можно скорее, и что операции выполняются с использованием ручной системы. Aena управляет 46 аэропортами в Испании, 32 в Америке и одним в Великобритании.

В аэропортах Великобритании пассажиры стоят в многочасовых очередях и сообщают о сбоях в Эдинбурге, Манчестере, Лутоне и Гатвике. Регистрация на рейс и прохождение контроля безопасности занимает большое количество времени. Европейская авиакомпания Ryanair рекомендует пассажирам прибывать в аэропорт минимум за три часа до вылета.

Помимо авиаотрасли оказались затронуты железнодорожные перевозки. Операторы в Великобритании и Малайзии сообщили об ограничениях в обслуживании пассажиров.

Массовый сбой в работе Microsoft демонстрирует значимость импортозамещения иностранного программного обеспечения (ПО). Об этом 19 июля сообщили в Минцифры РФ. «Ситуация с Microsoft в очередной раз показывает значимость импортозамещения иностранного ПО, в первую очередь — на объектах критической информационной инфраструктуры», — отметили в ведомстве. В министерстве уточнили, что в настоящее время сообщений о проблемах в работе аэропортов России не поступало.

Какие отрасли затронул сбой Microsoft

Национальная служба здравоохранения Великобритании (NHS) сообщает о сбое в системе, ввиду которой врачи не могут получить доступ к медицинским картам пациентам. Вторые при этом не могу произвести запись на прием. Сбой и следующие за ним проблемы коснулись и клинической компьютерной системы EMIS Web. Из-за неполадок и до их устранения некоторые службы оказывают лишь экстренную помощь.

Сайты банков BBVA и Unicaja, а также национальной почтовой службы Correos сообщили о проблемах.

Британская компания по водоснабжению Bristol Water заявила, что столкнулась с трудностями в сфере ИТ по всей компании, однако некоторые отделы продолжают работать. Крах Windows затронул работу Лондонской фондовой биржи, европейские торговые площадки открылись 19 июля резким снижением своих индексов.

Сообщается также, что линии экстренных вызовов не работают во многих штатах США. Аляска, Аризона, Индиана, Миннесота, Нью-Гемпшир и Огайо сообщили о недоступности телефонных линий 911. В Индиане полиция настоятельно рекомендовала жителям, оказавшимся в чрезвычайной ситуации, отправлять текстовые сообщения на номер 911.

Когда Microsoft восстановит работу 19 июля

Компания Microsoft заявила, что ведет работу над смягчением последствий глобального сбоя. «Текущий статус: Мы продолжаем работу по смягчению последствий для затронутых приложений и служб Microsoft 365», — передали в Bloomberg заявление Microsoft. В компании заверили, что вскоре «пользователи увидят исправления по мере устранения остаточного воздействия». По данным Microsoft, отключение систем началось примерно в 18:00 по восточному времени (около 02:00 мск 19 июля). Проблема до сих пор не решена.

Случаи некорректной работы транснациональной корпорации в последние месяцы участились. Так, в конце июня, Microsoft приостановила распространение обновления Windows 11 под номером KB5039302, которое содержало неисправимую ошибку, делающую ПК пользователя непригодным для использования. Обновление могло привести к бесконечным перезагрузкам некоторых систем.