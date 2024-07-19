Минцифры заявило о значимости импортозамещения на фоне сбоев в работе Microsoft
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- Минцифры заявило о значимости импортозамещения на фоне сбоев в работе Microsoft
Массовый сбой в работе Microsoft демонстрирует значимость импортозамещения иностранного программного обеспечения (ПО). Об этом 19 июля сообщили в Минцифры РФ.
«Ситуация с Microsoft в очередной раз показывает значимость импортозамещения иностранного ПО, в первую очередь — на объектах критической информационной инфраструктуры», — отметили в ведомстве.
В министерстве уточнили, что в настоящее время сообщений о проблемах в работе аэропортов России не поступало.
В пресс-службе немецкого авиаперевозчика Lufthansa сообщили «Известиям», что в ряде воздушных гаванях и компаниях по всему миру наблюдаются сбои. Там отметили, что ситуация с Microsoft повлияла на закрытие аэропорта в Берлине.
«Lufthansa в настоящее время затронута лишь незначительно. В настоящее время наибольшее влияние оказывает закрытие аэропорта в Берлине. Возможны задержки и отдельные отмены рейсов нашей авиакомпании», — рассказали в пресс-службе авиаперевозчика.
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