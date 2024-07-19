Сбои произошли в работе банков и авиакомпаний по всему миру
В работе Microsoft произошел массовый сбой. Как сообщает 19 июля портал Register, это связано с ошибкой в обновлении программного обеспечения по безопасности компании CrowdStrike.
Пользователи жалуются на появление «синего экрана смерти» на устройствах с Windows 10.
Кроме того, сбои произошли в работе банков, авиакомпаний, аэропортов, а также супермаркетов и СМИ по всему миру, уточняет американский портал The Verge.
По данным агентства Bloomberg, на фоне произошедшего с проблемами столкнулись и отели.
«Мы продолжаем работу по смягчению последствий для затронутых приложений и служб Microsoft 365. Мы по-прежнему ожидаем, что пользователи увидят исправления по мере устранения остаточного воздействия. Эта проблема может затронуть любого пользователя, пытающегося использовать различные приложения и службы Microsoft 365», — передает агентство сообщение американской корпорации.
При этом компания CrowdStrike подтвердила, что на компьютерах с установленным ее программным обеспечением безопасности возникают проблемы с внезапным отключением операционной системы Windows.
В конце июня Microsoft приостановила распространение обновления Windows 11, имеющего номер сборки KB5039302, так как оно являлось источником неисправимой ошибки, делающей персональный компьютер пользователя непригодными для работы. Обновление могло привести к бесконечным перезагрузкам некоторых систем.