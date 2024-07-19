Решающий сбой: как можно было избежать масштабной проблемы в работе Microsoft

Масштабный сбой в работе программных продуктов от компании Microsoft, который произошел 19 июля, был вызван недостатком в обновлении ПО CrowdStrike Falcon Sensor и затрагивает только устройства c ОС Windows, на которых оно было установлено . В нашей стране эта компания не работает, а Microsoft давно не обновляет свою операционную систему у российских пользователей из-за санкций. Из-за некорректной работы цифровой инфраструктуры были отменены или задержаны сотни авиарейсов, с перебоями работали банки и коммуникации в разных частях света. По мнению экспертов, сбоя можно было избежать, если бы компания более корректно провела процедуру тестирования обновления .

Почему произошел массовый сбой

Утром 19 июля по всему миру произошел массовый сбой в работе многочисленных продуктов Microsoft. Среди переставших нормально функционировать сервисов — операционная система Windows и облачная платформа Azure . Поломка стала причиной отмены сотен авиарейсов. Перестали нормально работать банки, коммунальные предприятия, телекоммуникационная инфраструктура и другие организации .

Глобальный сбой произошел из-за некорректного обновления сервиса кибербезопасности CrowdStrike. Проблема затронула только устройства c ОС Windows, на которых было установлено это ПО. В России компания не работает , поэтому сложности возможны только у незначительного количество владельцев устройств с данным программным обеспечением, рассказал «Известиям» руководитель департамента сетевой безопасности компании F.A.C.C.T. Никита Кислицин.

— Примечательно, что это уже вторая подряд проблема с этим сервисом за последнее время: в конце июня возникали схожие трудности. ПО Crowdstrike очень популярно во всем мире, но Россия здесь в безопасности : в нашей стране эта компания не работает, и у нас может быть только незначительное количество устройств с данным ПО, — сказал Никита Кислицин.

Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Daniel Cymbalista



Сбоя можно было бы избежать, если бы разработчики более ответственно относились к процедуре тестирования обновления , считает руководитель продукта MaxPatrol VM, Positive Technologies Денис Матюхин. Перед массовой установкой патча или обновления нужно переносить их на рабочие станции, которые не участвуют в критически важных процессах предприятия . При этом необходимо проверить, чтобы патч или обновление не нарушали работу сетевых узлов. И если все хорошо, только после этого устанавливать их массово, добавил он.

— Существует также практика «канареечных обновлений» — сначала обновляется малая доля рабочих станций, не участвующих в процессах компании, после чего посегментно дообновляются все остальные активы . Также не стоит забывать про гигиену в IT: держать все в одном месте и не проводить диверсификацию — очень плохой путь, — сказал эксперт.

CrowdStrike не смогла сама восстановить упавшие компьютеры и серверы, проблему можно было решить только ручными действиями на поврежденных машинах, которые пришлось выполнять администраторам, обслуживающим затронутые организации , рассказал специалист.

В корпоративном секторе программы Microsoft Azure и Office 365 вплоть до начала 2022-го занимали треть рынка, но затем организация приостановила оказание своих услуг в РФ и компании, «досиживающие» ранее оформленную подписку, плавно начали переходить на российские решения, отметил главный редактор сайта Ferra.ru Евгений Харитонов. Например, аэропорты перешли на отечественные Astra Linux.

Как сбой повлиял на российские сервисы

Сообщений о сбоях систем в российских аэропортах в Минцифры не поступало , сообщили «Известиям» в пресс-службе ведомства.



— Ситуация с Microsoft в очередной раз показывает значимость импортозамещения иностранного ПО, в первую очередь на объектах критической информационной инфраструктуры , — отметили в ведомстве.



Аэропорты Москвы и Санкт-Петербурга заявили о стабильной работе всех технических систем — рейсы на вылет и прилет российских и иностранных авиакомпаний выполняются по расписанию, отметили в пресс-службе аэропорта.

Фото: TASS/EPA



Не затронул сбой и отечественные сотовые операторы, а также крупнейшие маркетплейсы, которые работают на базе собственных IT-решений .



— Сеть «Мегафона» работает в штатном режиме, и никаких проблем со связью или нашей инфраструктурой нет. Однако наши специалисты внимательно следят за ситуацией , — сообщили в пресс-службе оператора.

Какие страны затронул сбой

После того как из Австралии стала поступать первая информация о сбоях в работе Microsoft, по сети распространились фотографии длинных очередей в супермаркетах из-за неполадок кассового оборудования . Некоторые заправки в Канберре были вынуждены закрыться, регистрация на рейсы в аэропорте Мельбурна остановилась. Встала также работа сервиса такси Uber и приложений по доставке еды .

Крупные австралийские ABC, SBS, News Corp Australia, 7 и 9 канал отметили сложности в работе. Сотрудники ABC, в частности, не могли использовать суфлер и воспроизводить графику в студии . Некоторое время не мог выйти в прямой эфир и британский канал Sky News.

Сбои в работе Microsoft затронули работу аэропортов по всему миру . О задержках в отправке рейсов сообщили в аэропорту Хитроу в Лондоне, аэропорту в Дели, Кишиневе, Кракове, Варшаве, Гамбурге и Будапеште. Десятки рейсов были отменены почти во всех аэропортах Испании. О проблемах сообщала и компания Swedavia , управляющая десятью самыми загруженными аэропортами Швеции.

Пользователи соцсети X публикуют видео неработающих информационных экранов в аэропорту Лос-Анджелеса и фото посадочных талонов, заполненных от руки в одном из аэропортов Индии .

Фото: Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency

О технических неполадках заявили авиакомпании Singapore Airline, Air India, IndiGo, SpiceJet, Akasa Ai, Eurowings, Vueling, Air France, KLM . Немецкая Lufthansa предупредила пассажиров о возможных ограничениях в доступе к личному кабинету и бронированиям.

Была нарушена работа операторов критической инфраструктуры ФРГ , сообщили в МВД страны. Пострадали также морские порты в польском Гданьске и французском Кале, связывающем Великобританию и Францию .

Повлиял сбой и на работу медицинского сектора в Израиле . Университетская клиника в Шлезвиг-Гольштейн (Германия) и две больницы в Нидерландах были вынуждены отменить все хирургические операции . Крупнейшая в Норвегии сеть аптек Apotek1 сообщила о приостановке оформления онлайн-заказов и задержке выполнения уже оформленных.

Технический сбой сказался на работе систем оргкомитета Олимпиады в Париже , а также программного обеспечения МИД ОАЭ.