Число отмененных из-за информационного сбоя в США рейсов выросло до 3,2 тыс.

Число рейсов, которые были отменены из-за масштабного информационного сбоя в США, достигло 3,2 тыс. Информация об этом появилась 20 июля на сайте FlightAware.

Уточняется, что общее число отмененных внутренних рейсов на 7:05 мск достигло 3264, а задержанных — 12 037. Агентство Bloomberg отмечает, что некоторые американские авиакомпании (United Airlines Holdings Inc. и Delta Air Lines Inc.) смогли возобновить полеты в пятницу, 19 июля, однако другие перевозчики (American Airlines Group Inc. и Spirit Airlines Inc.) отменили или перенесли все рейсы.

Ранее в этот день произошел глобальный сбой в работе операционной системы Windows, связанный с ошибкой в обновлении ПО. Он вызвал проблемы в работе банков, авиакомпаний, супермаркетов и отелей. Среди прочего стало известно о задержках в работе ряда крупных мировых аэропортов.

При этом официальный представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил, что российские авиакомпании и аэропорты работают в штатном режиме. А Минцифры РФ указало на то, что массовый IT-сбой показал значимость импортозамещения иностранного ПО.