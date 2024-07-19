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Аэропорты мира доложили о задержках в работе из-за глобального сбоя Microsoft

Сбои в работе ПО Microsoft остановили работу аэропортов по всему миру
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Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
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Аэропорты мира в пятницу, 19 июля, сообщили о проблемах в работе и возможных задержках рейсов в связи с глобальными сбоями в функционировании Microsoft.

Так, в пресс-службе немецкого авиаперевозчика Lufthansa сообщили «Известиям», что ситуация повлияла на закрытие аэропорта в Берлине.

«Lufthansa в настоящее время затронута лишь незначительно. В настоящее время наибольшее влияние оказывает закрытие аэропорта в Берлине. Возможны задержки и отдельные отмены рейсов нашей авиакомпании», — рассказали в пресс-службе.

При этом IT-системы аэропорта Гамбурга работают в штатном режиме, однако сбой Microsoft затронул программное обеспечение по продаже билетов, которое также используется несколькими авиакомпаниями.

«В результате некоторые процессы в авиакомпаниях Eurowings, Turkish Airlines, Ryanair и Vueling в настоящее время доступны только в ручном режиме. Однако возникающие при этом задержки могут быть компенсированы сотрудниками авиакомпаний на месте», — заявил «Известиям» заместитель пресс-секретаря аэропорта Гамбурга Филипп Вольф.

Представитель аэропорта Хитроу в Лондоне сообщил телеканалу Sky News о том, что рейсы выполняются, но наблюдаются задержки. Он также порекомендовал уточнять информацию о возможных переносах у авиакомпаний.

Также испанская компания-оператор Aena, занимающаяся управлением аэропортов страны, сообщила о сбоях в компьютерной системе. В компании отметили, что в данный момент операции проводятся с применением ручных систем.

«В связи с инцидентом в компьютерной системе в системах Aena и аэропортах Испании наблюдаются изменения (в работе), что может привести к задержкам. Мы работаем над тем, чтобы решить эту проблему как можно скорее», — говорится в заявлении Aena в социальной сети X (бывш. Twitter).

В заявлении аэропорта Сиднея говорится, что глобальный сбой повлиял на работу некоторых авиакомпаний и служб терминала. В настоящее время работа происходит в штатном режиме, вечером возможны задержки. В пресс-службе пояснили, что направили дополнительный персонал в терминалы.

Отмену авиарейсов подтвердили авиакомпании American Airlines, United Airlines, Ryanair, Air India, Eurowings, Air Asia, VietJet Air. Также о сбоях сообщили индийские авиакомпании Indigo, SpiceJet и Akasa Air.

Глобальный сбой в работе Windows. Что известно

Ранее 19 июля официальный представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил, что российские авиакомпании и аэропорты работают в штатном режиме на фоне глобального технологического сбоя.

В этот день произошел массовый сбой Microsoft, связанный с ошибкой в обновлении программного обеспечения по безопасности компании CrowdStrike. Это вызвало проблемы в работе банков, авиакомпаний, аэропортов, а также супермаркетов, СМИ и отелей. В американской корпорации объяснили, что с этим может столкнуться любой пользователь, пытающийся использовать различные приложения и службы Microsoft 365.

CrowdStrike подтвердила, что на компьютерах с установленным ею программным обеспечением безопасности возникают проблемы с внезапным отключением операционной системы Windows.

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