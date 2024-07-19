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Глобальный сбой в работе Windows. Что известно

Массовый сбой Windows затруднил работу в секторе банкинга, авиаперевозок и СМИ
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Rafael Henrique
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Пользователи по всему миру сообщают о глобальном сбое в работе Microsoft Windows, который парализовал работу компьютеров во многих странах мира и службы спасения в США, а также привел к массовой отмене авиарейсов и сложностям в работе банков. «Известия» рассказывают обо всём, что известно к этому часу.

Что произошло

• Утром 19 июля миллионы пользователей Windows пожаловались на появление «синего экрана смерти», или принудительное отключение компьютеров. Проблема характерна для пользователей лицензионной версии, у которых не была отключена функция автоматического обновления. Больше всего жалоб поступило из США, также о неработающих устройствах сообщили в Европе, Австралии, Индии.

• Сбой также привел к остановке других продуктов Microsoft, в том числе Microsoft Azure и Microsoft 365. Позднее в компании сообщили, что работа облачных сервисов восстановлена, принимаются меры для стабилизации ситуации.

Причины сбоя

• Предварительно, сбой связан с обновлением датчика Falcon, разработанного компанией CrowdStrike. Датчик создан для блокирования кибератак, имеет функцию фиксации и записи активности для более быстрого устранения угроз.

• В CrowdStrike дали рекомендацию по устранению проблемы. Отмечается, что сбой не связан с кибератаками.

Акции CrowdStrike на бирже Nasdaq обрушились на 12% до открытия основной торговой сессии.

Как сбой повлиял на работу компаний

• Сбой в работе Windows привел к массовой отмене авиарейсов в США, Великобритании, Турции, Индии, Испании и некоторых других европейских странах. Отмену подтвердили авиакомпании American Airlines, United Airlines, Ryanair, Air India, Eurowings, Air Asia, VietJet Air. Lufthansa сообщила «Известиям» о возможных задержках и отменах рейсов, а также о закрытии аэропорта в Берлине. Турецкая Turkish Airlines предупредила о проблемах с покупкой билетов и регистрацией.

• Помимо авиаотрасли оказались затронуты железнодорожные перевозки. Операторы в Великобритании и Малайзии сообщили об ограничениях в обслуживании пассажиров.

• Крах Windows затронул работу Лондонской фондовой биржи, европейские торговые площадки открылись 19 июля резким снижением своих индексов.

• В американском штате Аляска сообщили об отключении телефона экстренной службы 911, в Великобритании пожаловались на невозможность записаться к врачам. Также прекратили работу некоторые индийские и британские телеканалы.

Массовый сбой Windows не оказал влияния на Россию. В Росавиации сообщили о штатной работе авиакомпаний и аэропортов, в «Росатоме» заявили об отсутствии сбоев на атомных электростанциях благодаря работе импортозамещенного оборудования.

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