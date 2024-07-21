Реклама
Прямой эфир
Спорт
Московское «Динамо» победило «Факел» со счетом 3:1 в матче первого тура РПЛ
Спорт
«Зенит» разгромил «Крылья Советов» со счетом 4:0 в матче РПЛ
Мир
ЕС потребует доступ к британским рыболовецким водам за сближение с Британией
Спорт
ЦСКА и «Ростов» сыграли первую нулевую ничью в РПЛ в сезоне-2024/25
Мир
Глобальный сбой в работе техники затронул 8,5 млн устройств на базе Windows
Мир
Нетаньяху заявил о готовности Израиля защищаться любыми средствами
Мир
Аналитик предрек втягивание Ирана и США в конфликт после атак Израиля по Йемену
Мир
Алиев заявил о готовности мирного соглашения с Арменией на 90%
Мир
В подконтрольном Киеву Запорожье прогремели взрывы
Спорт
В МОК допустили изменение числа участников Олимпиады из России
Спорт
Гол Воробьева принес «Локомотиву» победу над «Акроном»
Мир
Взрыв прогремел рядом с полигоном минобороны Армении
Мир
Минимум 16 человек погибли в ДТП с автобусом на границе Боливии и Чили
Мир
СМИ сообщили о тревожном сигнале для Украины из-за сокращения помощи ФРГ
Армия
Минобороны России рассказало о подвигах военнослужащих ВС РФ в зоне спецоперации
Происшествия
В Белгородской области обнаружили более 100 суббоеприпасов после обстрелов ВСУ
Мир
В Госдуме уличили Украину в шантаже Венгрии
Общество
В Омске пять частных домов сгорели при пожаре из-за аварии на газопроводе

Глобальный сбой в работе техники затронул 8,5 млн устройств на базе Windows

Microsoft: глобальный сбой 19 июля затронул 8,5 млн компьютеров
0
Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глобальный сбой работы программ Microsoft, вызванный обновлением ПО CrowdStrike, затронул 8,5 млн компьютеров на Windows. Об этом 20 июля сообщили в компании.

«18 июля CrowdStrike выпустила обновление программного обеспечения <...> Мы признаем, что эта проблема привела к сбоям в работе предприятий и в повседневной жизни многих людей. В настоящее время обновление CrowdStrike затронуло 8,5 млн устройств с Windows, или менее 1% всех компьютеров с Windows», — говорится в заявлении.

Уточняется, что для реагирования на инцидент и устранение причин сбоя были направлены сотни инженеров и экспертов Microsoft, которые напрямую работали с клиентами.

«Этот инцидент демонстрирует взаимосвязанную природу нашей обширной экосистемы — поставщиков глобальных облачных услуг, программных платформ, поставщиков средств безопасности и другого программного обеспечения, а также клиентов», — добавили в корпорации.

В Microsoft уточнили, что они активно сотрудничают с CrowdStrike, Amazon Web Services и Google Cloud Platform в разработке обновленных и эффективных решений данной проблемы.

Сбой Microsoft: по всему миру заблокирована работа аэропортов и банков
Неполадки в системе затронули сотни отраслей, деятельность многих корпораций приостановлена

Ранее, 19 июля, произошел глобальный сбой в работе операционной системы Windows, связанный с ошибкой в обновлении ПО. Он вызвал проблемы в работе банков, авиакомпаний, супермаркетов и отелей. Среди прочего стало известно о задержках в работе ряда крупных мировых аэропортов, а число отмененных из-за информационного сбоя в США рейсов выросло до 3,2 тыс.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024