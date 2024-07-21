Глобальный сбой в работе техники затронул 8,5 млн устройств на базе Windows

Глобальный сбой работы программ Microsoft, вызванный обновлением ПО CrowdStrike, затронул 8,5 млн компьютеров на Windows. Об этом 20 июля сообщили в компании.

«18 июля CrowdStrike выпустила обновление программного обеспечения <...> Мы признаем, что эта проблема привела к сбоям в работе предприятий и в повседневной жизни многих людей. В настоящее время обновление CrowdStrike затронуло 8,5 млн устройств с Windows, или менее 1% всех компьютеров с Windows», — говорится в заявлении.

Уточняется, что для реагирования на инцидент и устранение причин сбоя были направлены сотни инженеров и экспертов Microsoft, которые напрямую работали с клиентами.

«Этот инцидент демонстрирует взаимосвязанную природу нашей обширной экосистемы — поставщиков глобальных облачных услуг, программных платформ, поставщиков средств безопасности и другого программного обеспечения, а также клиентов», — добавили в корпорации.

В Microsoft уточнили, что они активно сотрудничают с CrowdStrike, Amazon Web Services и Google Cloud Platform в разработке обновленных и эффективных решений данной проблемы.

Ранее, 19 июля, произошел глобальный сбой в работе операционной системы Windows, связанный с ошибкой в обновлении ПО. Он вызвал проблемы в работе банков, авиакомпаний, супермаркетов и отелей. Среди прочего стало известно о задержках в работе ряда крупных мировых аэропортов, а число отмененных из-за информационного сбоя в США рейсов выросло до 3,2 тыс.